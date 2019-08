Cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ, trùm Nam “ngọ” thu lợi, sở hữu tài sản khủng

Hàng trăm nghìn con bạc Việt Nam tham gia đánh bạc qua mạng quốc tế



Liên quan vụ phá đường dây đánh bạc 1.600 tỷ đồng thông qua trang web bxxx.com, Cục cảnh sát hình sự (C02) đã khởi tố Hoàng Lại Nam (tức Nam “Ngọ”, 41 tuổi) và 12 người khác về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã thông tin bước đầu về quá trình triệt phá đường dây đánh bạc trên.

Theo đó, quá trình điều tra xác định, trang web bxxx.com thuộc công ty giải trí trên mạng, hoạt động từ 2008. Máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Thái Lan và Việt Nam.

Tại Việt Nam, có một số cá nhân móc nối với tổ chức này để hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên web bong88. Để quản lý hệ thống tổ chức đánh bạc, các cá nhân này được cấp tài khoản quản lý trang b8ag.com.

Từ đây các đối tượng thực hiện chia nhỏ tài khoản của mình cho các hệ thống tổng đại lý cấp dưới. Các đại lý cuối cùng chia, tạo các tài khoản con bạc tham gia đánh bạc trên trang bong88.

Cấp siêu tổng đại lý, tổng đại lý, đại lý có thể theo dõi trận kèo, lượng tiền đánh bạc của con bạc cũng như lịch sử truy cập thời gian, địa chỉ IP truy cập. Đáng chú ý, trang web b8ag.com có đến hàng trăm nghìn con bạc tại Việt Nam.

Nam Ngọ sở hữu nhiều tài sản khủng do tổ chức đánh bạc mà có.

Thủ đoạn tổ chức đánh bạc của trùm Nam “ngọ”

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên trang web bong88 do Hoàng Lại Nam (tức Nam ngọ) cầm đầu, hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp siêu tổng đại lý.

Đáng chú ý, dù Nam "Ngọ" với vai trò cầm đầu, nắm tài khoản cấp siêu tổng đại lý (super). Tuy nhiên, quá trình vận hành đường dây cá độ, Nam không trực tiếp tham gia mà tuyển một số người thân làm quản lý. Trong số này, bị can Nguyễn Thị Thanh Ngà (28 tuổi, em họ Nam) được Nam phân công phụ trách quản lý tài chính.

Theo lời khai của Nam, đối tượng này mua tài khoản siêu tổng đại lý trị giá 10 triệu điểm (tương đương 4,7 tỷ đồng) trên trang web bxxx.com. Sau đó, Nam chia nhỏ ra thành nhiều tài khoản ở cấp tổng đại lý, đại lý để người chơi tham gia cá độ. Kết quả điều tra cho thấy, sau khi có tài khoản cấp siêu tổng đại lý, Nam mua mỗi điểm với giá 4.700 đồng rồi bán lại các mức giá từ 6.000 - 20.000 đồng tùy cấp độ đại lý.

Trùm đường dây thuê Đặng Văn Hiển (38 tuổi, bạn thân Nam) để quản lý phần mềm và phụ trách kỹ thuật.

Quá trình điều tra, C02 xác định tại Việt Nam, trang web bxxx.com có hàng trăm nghìn "con bạc" tham gia. Người chơi có thể đặt tiền để cá cược các giải bóng đá quốc tế.

Nắm được quy luật hoạt động của Nam và đồng bọn, ngày 19/6, C02 xác lập chuyên án để triệt phá đường dây cá độ.

Sau đó, 14 mũi trinh sát của C02 thi hành lệnh khám xét, triệu tập những người liên quan đường dây của Nam "Ngọ" tại các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tài sản “khủng” của ông trùm cờ bạc Nam ngọ

Tài liệu điều tra cho thấy, chỉ trong vòng 6 tháng vận hành đường dây cá độ, Nam đã chi tiền mua sắm biệt thự, sở hữu siêu xe Porsche và 2 xế hộp hạng sang Mercedes.

Thời điểm khám xét, C02 còn thu giữ của Nam "Ngọ" hơn 4 tỷ đồng và 50.000 USD cùng nhiều ôtô, laptop. Đến nay, cơ quan điều tra xác định Nam đã lập khoảng 40 tổng đại lý và đại lý đánh bạc.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin Bộ Công an cho biết, ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 13 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc qua mạng 1.600 tỷ do đối tượng Hoàng Lại Nam cầm đầu.

Trước đó, ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương phá đường dây Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web b8ag.com, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến nay đã xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án bước đầu xác định, trang web b8ag.com hoạt động trực tuyến trên mạng internet về cá độ bóng đá, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Tại Việt Nam, một số cá nhân đã móc nối với tổ chức này để hoạt động. Trong đó, đối tượng Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”, SN 1978, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp Tổng đại lý trên trang web b8ag.com.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Đã thu giữ 08 xe ô tô, 22 điện thoại di động, 9 máy tính xách tay, hơn 4,4 tỷ đồng, 50.000 USD và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

* PV Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.