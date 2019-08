Tổ chức đường dây đánh bạc 1600 tỷ: Nam “ngọ” đối mặt mức án nào?

Bộ Công an cho biết, ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 13 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc qua mạng 1600 tỷ do đối tượng Hoàng Lại Nam cầm đầu.



Trước đó, ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương phá đường dây Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web b8ag.com, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến nay đã xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án bước đầu xác định, trang web b8ag.com hoạt động trực tuyến trên mạng internet về cá độ bóng đá, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Tại Việt Nam, một số cá nhân đã móc nối với tổ chức này để hoạt động. Trong đó, đối tượng Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”, SN 1978, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp Tổng đại lý trên trang web b8ag.com.

Trùm cờ bạc Nam "ngọ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Đã thu giữ 08 xe ô tô, 22 điện thoại di động, 9 máy tính xách tay, hơn 4,4 tỷ đồng, 50.000 USD và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Trao đổi với PV Kiến Thức về việc với hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trùm cờ bạc Nam “ngọ” và các đồng phạm sắp tới sẽ phải đối mặt với mức án nào theo quy định của pháp luật, Luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, các đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc sẽ đối mặt mức án theo quy định tại Điều 322 BLHS. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Các đối tượng đánh bạc bị khởi tố do có hành vi phạm điều 321 BLHS về Tội đánh bạc.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay thì ngoài các loại xổ số mà nhà nước cho phép hoạt động và casino dành cho người nước ngoài thì các hình thức sát phạt nhau bằng tiền hoặc tài sản đều là hành vi đánh bạc trái phép.

Đánh bạc là được thua bằng tiền hay một vật có giá trị dựa vào kết quả chưa rõ ràng của một sự kiện với một mục đích có thêm tiền bạc hoặc giá trị vật chất. Do vậy đánh bạc dựa trên 3 yếu tố: sự tính toán, cơ hội và giải thưởng.

Ngoài các hành vi cá cược mà pháp luật cho phép, quản lý thì các hình thức khác là đánh bạc trái phép. Tùy vào tính chất, mức độ, số tiền tham gia đánh bạc mà hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Cường cho hay, liên quan đến hành vi đánh bạc thì pháp luật Việt Nam quy định các tội danh như tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

Cụ thể bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 tờ quy định về các tội danh và hình phạt về đánh bạc trái phép như sau:

Tại điều 321 quy định chi tiết về Tội đánh bạc cho thấy, hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án thì sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cải tạo không gian giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hình phạt cao nhất của tội đánh bạc theo quy định pháp luật hiện hành là có thể lên tới 7 năm tù theo quy định tại khoản 2, điều 321 bộ luật hình sự.

Tại điều 322 quy định về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì bị phạt tiền từ năm 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ một 1 đến 5 năm. Hình phạt cao nhất của tội danh này có thể lên đến 10 năm tù theo quy định tại điều 322 Bộ luật hình sự nếu trên.

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp.

Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, trong thời đại công nghệ số, mạng internet phát triển toàn cầu như hiện nay thì hình thức đánh bạc trái phép qua mạng internet rất phát triển. Hình thức đánh bạc này rất dễ dàng, có thể thực hiện qua điện thoại smartphone, máy tính. Bởi vậy bất cứ ai cũng có thể tham gia đánh bạc trái phép trên các trang mạng nước ngoài, hoặc các trang mạng đặt máy chủ tại Việt Nam.

“Nhiều người do không hiểu biết pháp luật, cho rằng đó chỉ là trò chơi điện tử hoặc đó chỉ là một hình thức giải trí, sẽ không thể bị phát hiện hoặc không thể bị xử lý nên dễ dàng tham gia vào các hoạt động đánh bạc mà không hề đắn đo, suy nghĩ. Tuy nhiên khi bị phát hiện, xử lý thì mới biết là hành vi của mình như vậy là nguy hiểm cho xã hội và có thể phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc của pháp luật”, Luật sư Cường cho hay.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, các đối tượng tổ chức đánh bạc, tham gia đường dây đánh bạc thì hưởng lợi rất lớn. Yêu tố lợi ích vật chất đã thúc đẩy các đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội. Bởi vậy thời gian gần đây các cơ quan chức năng liên tục phát hiện, xử lý những đường dây đánh bạc lớn, rất lớn như của Phan Sào Nam hoặc một số đối tượng vừa bị phanh phui.

Để phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn trên mạng internet đòi hỏi hoạt động điều tra rất công phu, rất mất thời gian. Đặc biệt là khi các máy chủ đất ở nước ngoài, do những người nước ngoài thực hiện thì việc kiểm soát các trang mạng nước ngoài là rất khó khăn. Tội phạm công nghệ cao đang rất phát triển, gia tăng như hiện nay thì việc đấu tranh với loại tội phạm này cũng đòi hỏi lực lượng chức năng, có phương tiện kĩ thuật hiện đại, có trình độ nghiệp vụ cao và có bản lĩnh chính trị vững vàng thì mới có thể đấu tranh hiệu quả.

Nói về biện pháp giảm tình trạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện tốt cũng là một trong những giải pháp để giảm tình trạng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép.

“Việc nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội, gia đình, đoàn thể cũng là một giải pháp để giảm bớt những người tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Chắc chắn rằng trong xu hướng phát triển của xã hội hiện nay thì việc đấu tranh với tội phạm đánh bạc đặc biệt là đánh bạc qua mạng internet thì vẫn còn rất gian nan, cần phải có sự quyết liệt và tích cực, có giải pháp khoa học trong đấu tranh thì mới có thể kiểm soát được tình trạng vi phạm trong lĩnh vực này”, Luật sư Cường cho hay.

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật.

Đồng quan điểm với Luật sư Đặng Văn Cường, Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật nhận định, nhóm đối tượng này đã có hành vi sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương, tiện điện tử để phạm tội, thu lợi bất chính. Cũng như đối với tội hành nghề mê tín, dị đoan và tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là tội xâm phạm đến trật tự công cộng, mà trực tiếp xâm phạm đến trật tự nếp sống văn minh của xã hội, vì cờ bạc nói chung và tổ chức hoặc gá bạc nói riêng cũng là một tệ nạn của xã hội.

“Đánh bạc là hành vi bị xã hội lên án và nghiêm trị. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh trật tự công cộng, ảnh hưởng tới cuộc sống của chính mỗi gia đình, nếp sống văn minh của xã hội vì đây được xem là một tệ nạn xã hội. Theo quy định hiện hành, đối tượng cầm đầu có thể đối diện với mức án cao nhất là 10 năm tù”, Luật sư Diệp Năng Bình cho hay.