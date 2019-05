Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội

(Kiến Thức) - Do có những sai phạm gây thất thoát 1.700 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Lê Bạch Hồng cùng 5 bị can khác là lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bị đề nghị truy tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty Cho thuê tài chính II (Công ty ALC II) và một số đơn vị có liên quan khác.



Hiện nay, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao để đề nghị truy tố 5 bị can gồm Lê Bạch Hồng - cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội, nguyên Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội bị truy tố, 4 bị can cũng bị đề nghị truy tố tội danh trên gồm Nguyễn Huy Ban - cựu Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, Nguyễn Phước Tường - cựu Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, BHXH Việt Nam, Trần Tiến Vỹ, nguyên trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, ban Kế hoạch - Tài chính; Hoàng Hà, nguyên trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, ban Kế hoạch - Tài chính, BHXH Việt Nam.

Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong khi đó, bị can Trần Thanh Thủy, nguyên chuyên viên phòng Kế hoạch - Tổng hợp, ban Kế hoạch - Tài chính, BHXH Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Lê Bạch Hồng từng giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH, giai đoạn từ năm 2005-2008. Cuối năm 2008, ông được Thủ tướng quyết định giữ chức Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đến tháng 3/2014 nghỉ hưu.

Bị can Lê Bạch Hồng cùng 5 bị can khác bị bắt trong quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng các vụ việc thuộc giai đoạn 2 vụ án ALC II liên quan Vũ Quốc Hảo và đồng phạm, do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo.

Trước đó, liên quan đến vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm, tháng 4/2015, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo với tội danh tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty ALCII.

Tiếp đó, tháng 11/2015, nguyên tổng giám đốc ALCII Vũ Quốc Hảo lãnh án tử hình thứ 2 trong vụ án xảy ra tại Công ty ALCII và Công ty cổ phần Cát Long Hải cũng với tội danh tham ô tài sản. Hành vi của Hảo và đồng phạm trong 2 vụ án gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước.

Theo quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ được cho phép các ngân hàng của Nhà nước vay vốn. Nhưng năm 2008 và 2009, đơn vị ký 14 hợp đồng cho Công ty Cho thuê tài chính II (ALCII - thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank) – do Vũ Quốc Hảo làm Tổng Giám đốc vay lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Trong báo cáo kiểm toán của Nhà nước cũng chỉ rõ điều này.

Đáng chú ý, trong đó, 13 hợp đồng thời hạn 2-5 năm với tổng số tiền là 810 tỷ đồng và một hợp đồng ngắn hạn 200 tỷ đồng (đã được thu hồi khi đến hạn).

Đến thời điểm giữa năm 2009, ALCII bắt đầu không thanh toán lãi hàng tháng và gốc khi đến hạn của các hợp đồng vay vốn nêu trên. Cùng thời điểm trên, lãnh đạo của ALCII bị cơ quan chức năng điều tra và phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động quản lý tài chính. Sau đó, Bộ Công an đã vào cuộc và khởi tố vụ án.

Đến năm 2015, khi kiểm tra và đối chiếu biên bản làm việc trước đó thì việc thu hồi công nợ của BHXH Việt Nam tại Công ty ALC II, kiểm toán Nhà nước thấy, việc thu hồi nợ cả gốc và lãi chưa tiến triển.

Đến cuối tháng 12/2015, BHXH Việt Nam chưa thu hồi được hết nợ gốc và lãi của Công ty ALC II với số tiền 769 tỷ đồng vốn quá hạn và 735 tỷ đồng tiền lãi. Nguyên nhân là do Công ty ALC II không có khả năng trả nợ. Tính đến nay, cộng cả gốc và lãi là hơn 1.700 tỷ đồng.

Tháng 12/2012, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huy Ban, khiển trách về Đảng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật về chính quyền đối với ông Lê Bạch Hồng.

Khi đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Lê Bạch Hồng, với cương vị là Bí thư Ban cán sự đảng, tổng giám đốc đã không chỉ đạo, đề xuất báo cáo Ban cán sự đảng thực hiện việc bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Ban cán sự đảng cho phù hợp chức năng nhiệm vụ; không chấp hành đúng quy chế làm việc của Ban cán sự đảng; thông báo số kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm 2010 không đúng chế độ quản lý tài chính; chưa nghiêm túc trong việc chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc cho vay tiền không đúng.