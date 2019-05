Vụ gian lận thi cử: Cán bộ Công an nào có sai phạm đều bị xử lý nghiêm khắc

(Kiến Thức) -Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, quan điểm của Bộ Công an là bất cứ cán bộ công an có sai phạm về pháp luật vụ gian lận thi cử THPT Quốc gia 2018 nếu phát hiện đúng sẽ nghiêm khắc xử lý theo quy định của pháp luật, cũng như là quy định của ngành.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 4/5, PV đã đề nghị Bộ Công an thông tin về việc xử lý gian lận điểm thi ở Hoà Bình. Trong gian lận thi cử có nhiều trường hợp phụ huynh học sinh công tác trong ngành Công an. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, có thể tạm thời đình chỉ các cán bộ Công an có con cái gian lận điểm để phục vụ cho việc điều tra. Quan điểm của Bộ Công an về việc này như thế nào?



Trả lời các câu hỏi trên, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã khởi tố 3 vụ án liên quan đến gian lận thi cử ở 3 tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Hà Giang và khởi tố 16 bị can.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam thông tin, đến nay xác định được 222 học sinh nâng điểm.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: VGP.

“Bộ Công an đã chuyển kết quả đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với các trường đại học và các địa phương để bảo đảm đúng quy định pháp luật và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thi cử”, Thứ trưởng Nam cho biết và khẳng định: “Chúng tôi đang tiếp tục điều tra những vi phạm của các cá nhân nếu có, nếu có kết quả sẽ công bố cho các nhà báo và dư luận được biết”.

Với những sai phạm liên quan đến cán bộ ngành công an, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, quan điểm của Bộ Công an là bất cứ cán bộ công an có sai phạm về pháp luật nếu phát hiện đúng sẽ nghiêm khắc xử lý theo quy định của pháp luật, cũng như là quy định của ngành.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng bày tỏ mong muốn các nhà báo tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đóng góp cùng Bộ Công an, Bộ Giáo dục để kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này đảm bảo tốt đẹp như nguyện vọng của nhân dân và đất nước.