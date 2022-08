Hải Phòng: Sự thật đằng sau vụ trường mầm non để học sinh bị “bế đi mất”

Theo phản ánh của anh Tạ Duy Hiển (SN 1981, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), khoảng 8h sáng ngày 10/8/2022, anh có đưa con là cháu T.N.C.T. (SN 2019) đến học tại Trường Mầm non Sakura Montessori trong khu đô thị Anh Dũng 1 (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) rồi trở về công ty làm việc. Tuy nhiên đến trưa, cô giáo tại trường gọi điện cho anh thông báo bé T. đã bị một người phụ nữ bế đi mất , cô giáo chạy theo ngăn nhưng không kịp. Anh Hiển hốt hoảng chạy đến trường để làm rõ vụ việc.

Trường mầm non Sakura Montessori. Ảnh: GĐCC

Theo đó, người phụ nữ bế cháu T. đi xưng với trường là mẹ của cháu bé. Tuy nhiên anh Hiển cho biết, trong hồ sơ đăng ký nhập học và ủy quyền đón con, anh Hiển không điền bất cứ thông tin gì về người phụ nữ này.

“Cho đến nay đã hơn 2 ngày không thấy con tôi đâu, tôi đã làm đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng và đơn đề nghị Trường Mầm non Sakura Montessori phải có trách nhiệm tìm con về cho tôi” – anh Hiển cho biết.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Vân Anh – Giám đốc Trường Mầm non Sakura Montessori Dương Kinh, Hải Phòng cho biết, ngày 18/7/2022, anh Tạ Duy Hiển làm hồ sơ nhập học cho cháu T.N.C.T. Theo quy định của Trường Mầm non Sakura Montessori Dương Kinh, Hải Phòng, phụ huynh và người thân đến đón học sinh phải đăng ký và đưa ảnh chân dung để làm thẻ. Anh Tạ Duy Hiển đã đăng ký 3 người được phép đến trường đón cháu T. là anh Tạ Duy Hiển, chị Trần Thị Yến và chị Bùi Thị Thúy Kiều.

Tuy nhiên, ngày 2/8, một người phụ nữ tên N.T.N. đến Trường Mầm non Sakura Montessori nhận là mẹ cháu T. và hỏi về thủ tục để làm thẻ ra vào trường để đón cháu T. Sau khi xem xét giấy tờ tùy thân và xác định chị N. là mẹ cháu T., Nhà trường đã yêu cầu chị N. phải có giấy xác nhận ủy quyền của anh Tạ Duy Hiển là phụ huynh và cũng là người làm hồ sơ nhập học cho cháu T. xác nhận thì mới được làm thẻ.

Chị N. sau đó đã mang giấy xác nhận đến nộp cho Trường Mầm non Sakura Montessori Dương Kinh để làm thẻ đón cháu T. Và sau đó ngày 10/8 thì xảy ra vụ việc chị N. vào trường xin cô giáo cho cháu T. xuống uống thuốc rồi bế cháu T. ra xe phóng đi mất, mặc dù cô giáo đuổi theo nhưng không được.

Tuy nhiên anh Hiển sau đó đã khẳng định, mình không viết và không ký xác nhận cho chị N. bất kỳ giấy tờ nào cũng như không điền thông tin của chị N. trong hồ sơ nhập học của cháu T. Đồng thời khẳng định giấy xác nhận ủy quyền mà chị N. cung cấp cho nhà trường là giả mạo.

Phụ huynh làm việc với nhà trường. Ảnh: GĐCC

Anh Hiển cũng cho biết, giữa anh và chị N.T.N từng chung sống với nhau và có con chung là cháu T.N.C.T, nhưng sau khi chia tay, anh Hiển là người nuôi con.

Đại diện Trường Mầm non Sakura Montessori Dương Kinh, Hải Phòng thừa nhận đã sai sót khi không có bất kỳ thông báo nào đến anh Tạ Duy Hiển để xác minh kiểm chứng lại việc chị N.T.N. đề nghị làm thẻ đón cháu T.N.C.T.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Đại diện Trường Mầm non Sakura Montessori Dương Kinh, Hải Phòng đã báo Công an phường. Tuy nhiên, sáng ngày 11/8, lãnh đạo Công an phường Anh Dũng cho biết mới nghe trường báo chứ chưa có đơn trình báo cụ thể.

Hiện tại, anh Hiển đang rất hoang mang, lo lắng, và đề nghị Trường Mầm non Sakura Montessori Dương Kinh phải có trách nhiệm trong việc tìm lại con mình.

