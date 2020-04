Chân dung tú bà xinh đẹp đường dây vừa bán dâm vừa chơi ma túy bệnh hoạn

Ngày 21/4, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Tuấn (SN 1990, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Bùi Thị Như Q. (SN 2002, quê quán Thái Bình) về hành vi “ Môi giới mại dâm”.

Công an cũng tạm giữ Hoàng Quốc Long (SN 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Võ Văn Tuấn và Bùi Thị Như Q. là người cung cung cấp gái mại dâm biết sử dụng ma túy để Hoàng Quốc Long mua dâm với giá 25 triệu đồng/lượt. Theo tài liệu điều tra, qua rà soát kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có nhóm người thường thuê nhà nghỉ tại các căn hộ chung cư cao cấp trong vòng 24 giờ để hoạt động rồi sau đó chúng chuyển địa điểm đến nơi khác. Trưa 17/4, Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Thanh Xuân Trung kiểm tra hành chính một căn hộ ở Chung cư Imperia Garden (thuộc phường Thanh Xuân Trung) thì phát hiện có 4 người (3 nam, 1 nữ). Những người này khai nhận thuê căn hộ để mua bán dâm và sử dụng ma túy. Theo đó, ngày 16/4, Long liên hệ với Tuấn nhờ môi giới gái mại dâm đồng ý sử dụng ma túy khi khách yêu cầu, mỗi lượt là 25 triệu đồng. Sau đó, Tuấn móc nối với Q. đặt hàng 2 gái mại dâm với giá 40 triệu đồng/2 người/ đêm. Vụ việc trót lọt, Tuấn “ăn” chênh lệch 10 triệu đồng. Còn "tú bà" chưa đủ 18 tuổi Q. sẽ hưởng 7 triệu đồng khi trả cho 2 cô gái bán dâm với giá tổng cộng là 33 triệu đồng. Đến 20h cùng ngày, Tuấn điều 2 cô gái bán dâm đến phòng Long và được Long trả trước 10 triệu đồng. Tại đây, Long mua bán dâm và sử dụng ma túy cùng hai cô gái này. Sáng hôm sau, khi Tuấn và Q. đến đòi nốt số tiền Long còn thiếu thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Qua kiểm tra, có 3 trong 4 người có mặt (trong đó có 1 cô gái bán dâm) đều phản ứng dương tính với ma túy. Hiện vụ "tú bà" điều hành đường dây bán dâm kèm sử dụng ma túy 25 triệu đồng/lượt đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Xem thêm video: Các “tú bà” hoa khôi bán dâm nghìn đô hầu toà. Nguồn: VTC 9.

Ngày 21/4, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Tuấn (SN 1990, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Bùi Thị Như Q. (SN 2002, quê quán Thái Bình) về hành vi “ Môi giới mại dâm”.

Công an cũng tạm giữ Hoàng Quốc Long (SN 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Võ Văn Tuấn và Bùi Thị Như Q. là người cung cung cấp gái mại dâm biết sử dụng ma túy để Hoàng Quốc Long mua dâm với giá 25 triệu đồng/lượt. Theo tài liệu điều tra, qua rà soát kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có nhóm người thường thuê nhà nghỉ tại các căn hộ chung cư cao cấp trong vòng 24 giờ để hoạt động rồi sau đó chúng chuyển địa điểm đến nơi khác. Trưa 17/4, Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Thanh Xuân Trung kiểm tra hành chính một căn hộ ở Chung cư Imperia Garden (thuộc phường Thanh Xuân Trung) thì phát hiện có 4 người (3 nam, 1 nữ). Những người này khai nhận thuê căn hộ để mua bán dâm và sử dụng ma túy. Theo đó, ngày 16/4, Long liên hệ với Tuấn nhờ môi giới gái mại dâm đồng ý sử dụng ma túy khi khách yêu cầu, mỗi lượt là 25 triệu đồng. Sau đó, Tuấn móc nối với Q. đặt hàng 2 gái mại dâm với giá 40 triệu đồng/2 người/ đêm. Vụ việc trót lọt, Tuấn “ăn” chênh lệch 10 triệu đồng. Còn "tú bà" chưa đủ 18 tuổi Q. sẽ hưởng 7 triệu đồng khi trả cho 2 cô gái bán dâm với giá tổng cộng là 33 triệu đồng. Đến 20h cùng ngày, Tuấn điều 2 cô gái bán dâm đến phòng Long và được Long trả trước 10 triệu đồng. Tại đây, Long mua bán dâm và sử dụng ma túy cùng hai cô gái này. Sáng hôm sau, khi Tuấn và Q. đến đòi nốt số tiền Long còn thiếu thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Qua kiểm tra, có 3 trong 4 người có mặt (trong đó có 1 cô gái bán dâm) đều phản ứng dương tính với ma túy. Hiện vụ "tú bà" điều hành đường dây bán dâm kèm sử dụng ma túy 25 triệu đồng/lượt đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Xem thêm video: Các “tú bà” hoa khôi bán dâm nghìn đô hầu toà. Nguồn: VTC 9.