Xinh đã đành, nữ cảnh sát dân tộc còn chiếm sóng MXH bằng điều này

Trần Ngọc Anh (sinh năm 1998 tại Cao Bằng) là nữ cảnh sát dân tộc Tày chiếm sóng MXH thời gian qua bằng nhan sắc xinh đẹp cùng với loạt tài lẻ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy, Ngọc Anh chuyển về công tác tại Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Trà Lĩnh. Sở hữu gương mặt đẹp với nhiều đường nét tinh tú cùng làn da trắng, Ngọc Anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của người đối diện. Cũng chính nhờ lợi thế từ gương mặt và hình thể, nữ cảnh sát dân tộc Tày mạnh dạn bước chân vào các cuộc thi nhan sắc. Mới đây, Ngọc Anh tham dự vào cuộc thi Người đẹp Du lịch Non nước Cao Bằng 2019. Ngay từ những vòng đầu của cuộc thi Người đẹp Du lịch Non nước Cao Bằng 2019, Trần Ngọc Anh đã nằm trong top thí sinh được đánh giá cao nhờ gương mặt sắc sảo và vóc dáng cân đối. Kết thúc cuộc thi, cô nàng đoạt giải Á khôi thứ 2. Với danh vị đạt được trong cuộc thi người đẹp vừa qua, Ngọc Anh đã phần nào chứng minh được là các nữ chiến sĩ CAND không chỉ biết võ thuật, bắn súng mà cũng dịu dàng, đằm thắm như bao người con gái khác. Chia sẻ về quyết định bước chân đi thi nhan sắc, Ngọc Anh chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình tham gia cuộc thi nhan sắc. Ban đầu mình hào hứng nhưng cảm thấy tự ti nên chưa dám đăng ký ngay. Được sự động viên, cổ vũ của mọi người, mình đã tự tin hơn. Mình cảm ơn những lời khen ngợi mà mọi người đã ưu ái dành cho mình". Trước khi được nhiều người biết tới nhờ nhan sắc, Ngọc Anh còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Trong quá trình 12 năm học, nữ cảnh sát dân tộc luôn nằm trong top đầu và là học sinh giỏi. Cấp 3, ngoài là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hóa, Ngọc Anh còn đạt nhiều giải học sinh giỏi cấp tỉnh Với những thành tích đạt được, Ngọc Anh đã nhận về nhiều lời khen ngợi từ CĐM. Trước những lời khen, nữ cảnh sát chia sẻ: "Mình mong mọi người nhớ tới mình là nữ chiến sĩ CAND dân tộc Tày đã khẳng định được bản thân tại cuộc thi sắc đẹp"- Nguồn ảnh: Xuân Trường, NVCC.

