Đám cưới đốt pháo đỏ đường ở Hà Nội: Thêm một người ra đầu thú

(Kiến Thức) - Công an huyện Sóc Sơn cho biết, thêm một người liên quan đến vụ đốt pháo ở đám cưới đỏ đường đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Liên quan tới vụ đám cưới đốt pháo đỏ đường ở Hà Nội, chiều 9/3, Công an huyện Sóc Sơn cho hay, một người liên quan đến vụ đốt pháo ở đám cưới, xảy ra vào ngày 1/3, tại xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn) đã ra đầu thú. Danh tính được xác định là Nguyễn Văn An (SN 1975, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Cũng theo Công an huyện Sóc Sơn, trong quá trình điều tra, An khai nhận đã cùng Trần Văn Khang (SN 1979, trú tại khối 12, xã Phù Lỗ) đốt pháo tại đám cưới rồi trở về quê. Khi hay tin lực lượng công an điều tra vụ việc, An liền bỏ trốn.

Đến ngày 7/3, An đã đến trụ sở Công an huyện Sóc Sơn để đầu thú. Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn An về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.

Nguyễn Văn An tại cơ quan Công an. Trước đó, ngày 1/3, một người đàn ông cầm cuộn pháo dài khoảng 10 mét giăng thành hàng dài trên vỉa hè trước một đám cưới ở xã Phù Lỗ. Bên trong rạp cưới, gia chủ treo pháo dọc hai bên lối đi vào sân khấu. Khi châm lửa, tiếng pháo nổ liên thanh kèm khói trắng bốc lên, xác pháo đỏ rải đầy đường. Toàn bộ sự việc được quay video, đăng lên mạng xã hội. Nhận tin báo, Công an xã Phù Lỗ phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn đã tới lập biên bản và điều tra sự việc. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/3, Công an huyện Sóc Sơn đã quyết định khởi tố vụ án, tiến hành tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Khang được xác định là người đã trực tiếp đốt pháo trong đám cưới. Bước đầu, Khang khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, chuyển về nơi tổ chức đám cưới. Sau đó, Khang rải pháo ra đường và treo dọc rạp cưới, đốt trước và sau khi đón dâu. Hiện vụ việc đám cưới đốt pháo đỏ đường ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.