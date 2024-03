Đâm bạn gái nhập viện vì đòi chia tay: Động cơ đê hèn

Ngày 21/3, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thị xã Việt Yên đã tạm giữ hình sự nam thanh niên dùng dao đâm người yêu nhập viện vì bị đòi chia tay. Qua đấu tranh, Hà Văn Mạnh (23 tuổi, trú huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm, xuất phát từ việc chị Nông Thị Hạnh (25 tuổi, trú huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) đòi chia tay nên Mạnh dùng dao đâm vào vùng bụng gây thương tích. Vết thương đã khiến chị Hạnh phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Hà Văn Mạnh tại cơ quan Công an.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng là nguy hiểm cho xã hội, có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra bắt giữ xử lý là cần thiết và có căn cứ. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi có thể dẫn đến chết người hay không, có mục đích sát hại nạn nhân hay không để xem xét xử lý đối tượng này về tội giết người hoặc tội cố ý gây thực tích theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn tình cảm, đối tượng không muốn chia tay nạn nhân nên đã dùng dao đâm dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Đây là hành vi có tính chất côn đồ, động cơ đê hèn, bội bạc, ích kỷ. Chỉ vì lý do nhỏ nhặt, mà ra tay. Hung khí được xác định là dao nhọn, người bình thường sẽ nhận thức được rằng với con dao đó thì hoàn toàn có thể gây ra thương tích cho nạn nhân, thậm chí có thể khiến nạn nhân thiệt mạng, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả thương tích xảy ra. Nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời thì còn có thể bị thiệt mạng.

"Đối tượng này đã thành niên, có nhận thức đầy đủ nên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Hành vi nguy hiểm cho xã hội có thể xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác có thể bị xử lý bằng chế tài hình sự.

Trong trường hợp kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy đối tượng có mục đích giết người hoặc tính chất nguy hiểm của hành vi có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân thì sẽ xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự mặc dù nạn nhân chưa chết, (trong trường hợp này nạn nhân không chết là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý chí chủ quan của đối tượng gây án).

Theo luật sư Cường, còn trường hợp không chứng minh được động cơ mục đích sát hại nạn nhân, hành vi cũng không thể dẫn đến việc làm nhân tử vong thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối tượng này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự . Thời gian qua xảy ra không ít những vụ việc chia tay đoạt mạng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân. Các đối tượng thực hiện hành vi phần lớn là tuổi trẻ, thiếu kỹ năng sống, có tính ích kỷ. Chỉ vì không đạt được mục đích, mong muốn, mà sẵn sàng ra tay đối với người mình yêu thương nhất.

Sự việc cho thấy đó là biểu hiện suy thoái của đạo đức trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Để giảm thiểu những vụ việc như thế này thì cần phải tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và đặc biệt là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Chỉ khi nào các chủ thể hiểu biết pháp luật, có đạo đức, có văn hóa, biết yêu thương giúp đỡ người khác phải biết tôn trọng cộng đồng và có khả năng kiểm soát cảm xúc và hành vi phải có kĩ năng sống thì những vụ việc như vậy mới không xảy.