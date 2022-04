Chấn động những vụ giết người do mâu thuẫn tiền bạc

Nợ tiền nhưng không trả, con nợ bị chủ nhà đâm chết: Ngày 1/4 tại Trà Vinh, do thiếu nợ nhưng không trả dẫn đến mâu thuẫn, Nguyễn Tiến Ngân (SN 1985, ngụ ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang) dùng dao tự chế rượt theo để chém Lâm Thành Nam (SN 1988, ngụ ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang). (Ảnh: Thanh Niên). Mâu thuẫn nợ nần, dùng súng bắn chết người rồi trốn trong vườn cao su: Chiều 28/3, V.V.N. (33 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) có xảy ra mâu thuẫn về chuyện nợ nần với Tới, Linh và Nguyệt tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười. Linh đã dùng súng tự chế bắn N. tử vong tại chỗ, sau đó cả 3 bỏ trốn trong một vườn cao su ở tỉnh Bình Dương. (Ảnh: PLO) Đi đòi tiền giúp bạn, nam thanh niên bị 'con nợ' đâm tử vong: Trưa 11/3, Trương Trọng Tuấn (20 tuổi, ngụ tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) tìm gặp Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, ngụ xã Xuân Liên) để đòi nợ 1 triệu đồng cho bạn mình, 2 bên xảy ra cự cãi, Tuấn dùng mũ bảo hiểm đánh vào người Phong. Bị đánh, Phong lập tức rút dao ra đe dọa, khi Tuấn bỏ chạy ra khỏi quán thì bị Phong đuổi theo đâm nạn nhân gục tại chỗ. (Ảnh minh hoạ) Sát hại chủ nợ rồi mang thi thể ra nghĩa địa chôn phi tang: Chiều 6/1, Đinh Công Nhật (SN 1986; ngụ xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ) đang sửa máy bơm nước trên thuyền tại bến An Mỹ thì anh Phan Văn Dũng đến đòi số tiền nợ 28 triệu đồng. Do Nhật không có tiền trả, anh Dũng đã hăm dọa, rút dao bấm định đâm nên đã dùng ghế đánh và bóp cổ chủ nợ cho đến chết, sau đó mang thi thể nạn nhân ra nghĩa địa chôn phi tang. (Ảnh: NLĐ). Đâm chết hàng xóm cùng ngõ sau xô xát vì nợ nần: Ngày 29/11/2021, trên phố Đức Giang, quận Long Biên, xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc. Nạn nhân là anh N.Q.H. (39 tuổi, trú tại phố Đức Giang) đã bị Trần Đức Kiên (SN 1992) dùng dao đâm vào ngực và mạng sườn bên trái và tử vong trên đường đi cấp cứu. (Ảnh: CAND). Mâu thuẫn tiền bạc, nam thanh niên đâm thương vong 3 chị em của người tình: Ngày 18/9/2021, Lý Văn Phương (30 tuổi) đã dùng 2 con dao mang theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người tình hơn 6 tuổi và 2 chị em của nạn nhân khiến 2 người tử vong tại chỗ. Nguyên nhân được xác nhận là do mâu thuẫn tiền bạc. (Ảnh: Dân trí) Đại gia nổ súng bắn chết 2 người tại chỗ do mâu thuẫn tiền bạc: Sáng 30/4/2021, Ông Đặng Ngọc Anh (66 tuổi, trú tại P. 14, Bình Thạnh, TP.HCM) và anh Ngô Quang Hưng (43 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) đã đến nhà Cao Trọng Phú (SN 1962, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh) để giải quyết mâu thuẫn nợ nần. Nhưng vừa đến cổng, đã bị Phú rút súng ra bắn tử vong ngay tại chỗ. (Ảnh: Vietnamnet). Đòi tiền không được, tạt axit tình nhân: Sáng 26/4/2020, Lầu Quyền Trường (61 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã đòi lại số tiền đã góp vốn làm ăn trước đó cho người tình (bà Đ.T.L., chủ một quán nhậu tại phường An Lạc, quận Bình Tân) nhưng không được, liền tạt axit lên người nhân tình gây thương tích 83%. Bà L. được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau một tháng điều trị. (Ảnh: Tuổi Trẻ). Người đàn ông bắn súng vào đầu vợ cũ do mâu thuẫn tiền bạc: Tối 7/2/2019, Đào Văn Sửu (49 tuổi, trú TP. Tuyên Quang) đã đến nhà vợ cũ Chu Thị Hảo ở xã Lưỡng Vượng rồi dùng súng tự chế bắn một phát vào đầu vợ cũ. Nguyên nhân là do chị Hảo vay hàng trăm triệu đồng song không trả khiến anh ta phải đi vay ngân hàng để bù vào. Ảnh: (Vietnamnet). >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Nợ Tiền Không Chịu Trả, Thanh Niên Dùng Dao Tự Chế Đâm Thấu Ngực Con Nợ. (Nguồn: ANTV).

