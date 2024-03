Hà Nội: Bắt đối tượng mang 4 tiền án “ngựa quen đường cũ“

Ngày 21/3, Công an TP Hà Nội cho biết, tối 4/3, thực hiện chỉ đạo của công an thành phố (CATP) về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thành phố, Tổ công tác Y2/141-CATP Hà Nội làm nhiệm tại trước số nhà 349 Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Hồng Thắng tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển ô tô, mang BKS: 51A-365.77, đang di chuyển trên đường Minh Khai có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, thu giữ trong hộc để đồ ở ghế lái 1 hộp giấy màu trắng hình chữ nhật, bên trong có 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng, nghi là heroin. Danh tính lái xe được xác định là Nguyễn Hồng Thắng (SN 1982, trú tại số 48, ngõ Đình Tương Thuận, Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội). Đáng chú ý, Nguyễn Hồng Thắng đã có 4 tiền án liên quan đến ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho Công an phường Vĩnh Tuy tiếp nhận làm rõ theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng quanh co, chối tội, không thừa nhận 2 gói nilon chứa ma túy là của mình. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thắng buộc phải khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, số ma túy trên được Thắng mua với giá 20 triệu đồng, mang về bán lại kiếm lời. Kết quả giám định cho thấy, 2 gói nilon chứa heroin có tổng khối lượng là 51,787g. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.