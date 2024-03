Xác nữ không toàn thây trong rẫy cà phê tố người tình sát nhân

Cách đây 5 năm, vụ án mạng ở Lâm Đồng từng gây xôn xao dư luận. Theo đó, chiều 26/11/2019, một người dân thôn 8, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang đi làm rẫy bỗng hốt hoảng chạy vội về thôn loan tin phát hiện một xác chết không còn nguyên vẹn trong vườn cà phê. Xác định đây là một vụ án mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Di Linh và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc. (Nơi phát hiện thi thể nạn nhân) Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân. Người bị sát hại và phi tang bằng cách chôn lấp sơ sài trong rẫy cà phê tại thôn 8 là chị Đoàn Thị Huỳnh Giao, sinh năm 1977, ngụ xã Đạm B'ri, TP Bảo Lộc. Chị Giao đã có chồng và 3 con, cháu nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Chồng chị Giao làm công nhân ở mỏ đá, còn chị ở nhà chăm con và làm rẫy cà phê. Người nhà không liên lạc được với chị Giao từ chiều 12/10/2019. (Hiện trường vụ án) Một người thân thiết với gia đình nạn nhân cho biết, ngày 12/10, anh Tuấn chồng chị Giao đi TP HCM không về kịp nên đã gọi điện cho chị Giao chiều về đón con nhỏ gửi ở nhà người quen. Chị Giao cho biết đang đi đặt cọc tiền mua đất ở Di Linh và chiều về sẽ đi đón con. Tuy nhiên, đến chiều tối vẫn không thấy chị Giao đến đón cháu bé nên người thân đã gọi điện cho anh Tuấn. Anh Tuấn gọi điện cho vợ thì điện thoại lúc này không còn liên lạc được nữa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định chị Đoàn Thị Huỳnh Giao bị đâm chết bằng hơn 10 nhát dao xuyên qua áo. Chiếc xe máy của nạn nhân đã không còn. Tại hiện trường, ngoài thi thể được chôn lấp hết sức sơ sài, tổ khám nghiệm còn phát hiện một túi xách nhưng bên trong không có tài sản giá trị. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định nạn nhân đã bị sát hại, cướp tài sản rồi chôn giấu xác phi tang trong rẫy cà phê. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo người nhà nạn nhân, chị Giao là người sống cởi mở, thích đeo vàng và thường cập nhật các thông tin, hình ảnh cá nhân lên Facebook. Ngày chị Giao mất tích, nạn nhân cho gia đình biết đang đem tiền đi đặt cọc mua đất tại huyện Di Linh. Sau một ngày tập trung cao độ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét, các trinh sát của Ban Chuyên án đã có được những thông tin phác họa bước đầu về nghi phạm sát hại chị Đoàn Thị Huỳnh Giao. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đó là Nguyễn Phước Châu (sinh năm 1976, ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang). Châu thuê phòng trọ ở phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, làm nghề xây dựng. Thời điểm Nguyễn Phước Châu bí mật rời khỏi TP. Bảo Lộc trùng với ngày chị Giao mất tích. Châu đã từng có thời gian tới làm thuê trên địa bàn xã Tân Lâm, huyện Di Linh, nơi phát hiện thi thể chị Giao trong rẫy cà phê. Với chứng cứ thu thập được, Ban Chuyên án đã cử ngay một mũi trinh sát lên đường tìm Nguyễn Phước Châu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Rạng sáng 28/11, tổ công tác tới địa bàn xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây, ém quân xung quanh một đìa tôm, nơi được cho là Nguyễn Phước Châu đang làm thuê và ngủ lại qua đêm. Đến 2h30 ngày 28/11, các trinh sát bất ngờ ập vào một căn nhà trong đìa tôm bắt giữ Nguyễn Phước Châu lúc này vẫn còn ngái ngủ. Bị bắt, hắn ngơ ngác, không hiểu vì sao các trinh sát lại lần ra nơi lẩn trốn của mình sau gần 50 ngày gây ra trọng án tại huyện Di Linh. Theo lời khai ban đầu của đối tượng này, năm 2016, Châu từ quê nhà xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang lên xã Tân Lâm, huyện Di Linh làm thuê. Sau một thời gian, thấy công việc làm thuê cho các chủ rẫy cà phê vất vả, đối tượng bỏ ra TP. Bảo Lộc làm nghề xây dựng. Đầu năm 2019, Nguyễn Phước Châu tình cờ quen chị Đoàn Thị Huỳnh Giao qua mạng xã hội. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, hai người hẹn gặp nhau nói chuyện rồi phát sinh tình cảm. Ngày 12/10/2019, chị Giao cùng Châu đến xã Tân Lâm, huyện Di Linh hỏi mua đất thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Châu đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát tước đoạt mạng sống của chị Giao. Sau đó đối tượng Châu lấy xe máy, điện thoại, nhẫn và bông tai bằng vàng của nạn nhân bỏ trốn về Tiền Giang. Ngày 15/2/2020, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án Châu tử hình. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

