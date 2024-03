Kinh hoàng các cô gái trẻ bị buôn bán như thời trung cổ

Nữ nhân viên quán karaoke bị bán 20 triệu: Ngày 19/3, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ 4 nghi phạm để làm rõ hành vi mua bán một nữ tiếp viên quán karaoke. Trước đó, tối 13/3, khách đến hát có phàn nàn với Huỳnh Minh Hùng (36 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) về việc một nữ nhân viên không chịu uống bia cùng khách. Bực tức nên Hùng đã "bán" cô gái cho Mai Gia Bảo (20 tuổi) với giá 20 triệu đồng. Ngay trong đêm, Bảo rủ Hoàng Trọng Khiên (20 tuổi) và Lê Hồ Nhật Tân (17 tuổi) lên TP Buôn Ma Thuột để đưa nữ tiếp viên về huyện. Giải cứu hơn 40 cô gái bị bán vào quán karaoke: Tháng 12/2023, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Phan Thanh Phương, 39 tuổi; Võ Hồng Lượng, 29 tuổi; Lương Minh Quý, 22 tuổi và Đoàn Anh Phương, 32 tuổi để điều tra về hành vi Mua bán người, Cưỡng đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thanh Phương cùng đàn em mở nhiều quán karaoke trên địa bàn các huyện Gò Dầu, Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng. Để có nhiều nữ tiếp viên trẻ đẹp phục vụ khách, anh ta chỉ đạo đàn em đến các cơ sở massage, karaoke... Bình Dương, Bình Phước chiêu dụ thêm "đào". (Ảnh đối tượng Phương) Nhóm này thỏa thuận với chủ các quán trên, chuộc những cô gái này đưa về cơ sở của Thanh Phương làm việc. Chúng buộc các cô viết giấy nhận nợ với lãi suất cao, ép phải tiếp khách để lấy tiền trả nợ. Phải trả lãi cao, cộng thêm việc liên tục bị phạt nên các nữ tiếp viên dù làm việc cật lực vẫn không đủ trả nợ. Sau thời gian theo dõi, ngày 4/12, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an các huyện Gò Dầu, Bến Cầu bất ngờ đột kích nhiều cơ sở karaoke của nhóm Thanh Phương, giải cứu 46 nữ tiếp viên; thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc ghi nhận nợ, cho vay và 1,2 tỷ đồng. (Ảnh đối tượng Lượng) Bắt ổ nhóm lừa bán 2 thiếu nữ vào quán karaoke: Tháng 10/2023, Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá thành công đường dây mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi, làm rõ 3 đối tượng liên quan. Các đối tượng gồm Lê Minh Công (26 tuổi, ở Gia Lộc, Hải Dương), Hoàng Văn Toản (21 tuổi) và Hoàng Văn Khiêm (17 tuổi), cùng thường trú ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã lừa bán 2 thiếu nữ ở Điện Biên với giá 33 triệu đồng cho chủ quán karaoke ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Triệt phá đường dây buôn bán người vào các quán karaoke: T.N.T (SN 2007, trú tại tỉnh Trà Vinh) nhờ Nguyễn Hoàng Phong (SN 2004, trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) kiếm chỗ làm. Phong bán T.N.T cho Đồng Thị Bé Hai (SN 1986) giá 40 triệu đồng. Đồng Thị Bé Hai đưa T.N.T. về quán Karaoke VT09 và ép làm việc để trả nợ. Ngày 30/7/2023, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng này. Phá đường dây mua bán người và ép bán dâm: Ngày 28/7/2023, Cơ quan Công an cho biết đã triệt phá đường dây sử dụng mạng xã hội dụ dỗ, lừa gạt các nạn nhân từ Huế và các địa phương khác đưa ra Hà Nội bán quần áo với mức lương cao, nhưng thực chất là làm nhân viên quán karaoke và bán dâm. Các đối tượng bán với giá 3 triệu đồng/người đối với nhân viên làm ở quán karaoke và 5 triệu đồng/người đối với nhân viên bán dâm. Bắt băng nhóm chuyên dụ dỗ những cô gái trẻ rồi bán vào quán karaoke, massage: Ngày 15/7/2023, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp Công an thị xã Bến Cát và Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước triệt phá một đường dây mua bán người, bắt giữ 11 đối tượng. Thủ đoạn của băng nhóm này là lên mạng xã hội tìm kiếm những cô gái trẻ nhẹ dạ, hiểu biết còn hạn chế, đang có nhu cầu kiếm việc làm rồi đưa ra các thông tin, mức lương hấp dẫn để dụ dỗ. Sau đó nhóm này dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, cưỡng ép để lừa bán nạn nhân vào các cơ sở massage, karaoke tại Bình Dương hoặc bán qua Campuchia. Triệt phá đường dây bán người và giữ người trái pháp luật: Ngày 4/1/2023, Công an TP Thuận An, Bình Dương đã tạm giữ 6 người để điều tra về hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật. Nhóm đối tượng lên mạng xã hội đăng tin tuyển nhân viên làm việc tại các quán karaoke với mức lương cao để dụ dỗ. Sau khi em T (SN 2006) bị sập bẫy bị bán cho vợ chồng Diệu Em và Vỹ và bị bắt đi bán dâm. Vì T. không chấp nhận làm nên bị nhốt lại và ép gia đình phải đóng tiền chuộc. Công an đã giải cứu T và bắt giữ nhóm người trên. Triệt phá nhóm mua bán trẻ dưới 16 tuổi phục vụ quán karaoke: Ngày 25/9/2022, Nguyễn Thị Nhung, 47 tuổi; Trần Văn Cẩn, 51 tuổi và Trần Trường Oanh, 33 tuổi, bị Công an huyện Bình Xuyên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Nhung chi 20 triệu đồng để mua ba nhân viên nữ 13-14 tuổi từ các quán karaoke khác về. Đầu tháng 8, các đối tượng lại bán 3 em cho quán karaoke DJ Club ở huyện Bình Xuyên lấy 74 triệu đồng. Gia đình một nạn nhân sau đó phát hiện sự việc nên làm đơn trình báo cảnh sát. >>> Xem thêm video: Bị bán sang Trung Quốc, cô gái 20 tuổi thành kẻ buôn người. Nguồn: ĐTHĐT.

