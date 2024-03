Đắk Lắk: Vợ đâm chồng tử vong vì nhậu quá nhiều

Sáng 27/3, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an phường Khánh Xuân điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Lương Thị Thanh Thuý (41 tuổi) trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột về hành vi giết người.

Lương Thị Thanh Thuý tại cơ quan Công an.

Nạn nhân trong vụ án là ông Đặng Trường Thanh (44 tuổi) là chồng của Thuý.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 20/3, ông Thanh đi nhậu về nhà rồi lại tiếp tục dắt xe ra để đi nhậu tiếp.

Vì cho rằng ông Thanh đi nhậu cả ngày, không lo cho gia đình nên bà Thuý chạy ra níu yên xe lại, can ngăn không cho chồng đi nên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng cãi nhau.

Sau đó, ông Thanh cầm 2 cái chén bằng sứ ném về phía bà Thuý nhưng không trúng. Vì quá nóng giận nên bà Thuý đã lấy một con dao gần đó lao đến đâm nhiều nhát vào người ông Thanh.

Sau khi thấy chồng ôm bụng kêu đau, máu chảy ra nhiều, bà Thuý vứt con dao xuống nền nhà và cùng người thân đưa chồng đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Đến sáng ngày 25/3, ông Thanh đau nặng nên được chuyển viện đến TP HCM để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến khoảng 8h30 cùng ngày thì nạn nhân đã tử vong khi đang trên đường chuyển viện.

Bà Thuý được người thân và Công an phường động viên nên đã tự nguyện đến cơ quan Công an khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

