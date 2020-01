Đắk Lắk: Cảnh sát cơ động ngăn chặn hai nhóm côn đồ hỗn chiến

Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 5/1, tại khu vực siêu thị Metro (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) có hàng trăm thanh thiếu niên mang theo hung khí tụ tập để hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn.

Lực lượng Cảnh sát cơ động kịp thời có mặt tại hiện trường...

Nhận tin báo về vụ việc trên, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã nhanh chóng cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Tân An và Công an TP Buôn Ma Thuột xử lý.

...để ngăn chặn hai nhóm côn đồ chuẩn bị hỗn chiến.

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn cản hai nhóm côn đồ thanh toán nhau, tạm giữ 28 nghi can để điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, thu giữ nhiều hung khí như gậy bóng chày, dao, côn nhị khúc, mã tấu…cùng gần 30 xe máy độ chế.

Các đối tượng bị khống chế. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng rất manh động.

Bước đầu xác định, nhóm đối tượng bị bắt hầu hết đang ở lứa tuổi học sinh, trong đó có nhiều học sinh của Trường THPT Buôn Ma Thuột.

Sau khi kiểm tra ma túy, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động đã bàn giao các đối tượng trên cho Công an phường Tân An điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.