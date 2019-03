Công an nổ súng trấn áp hai nhóm côn đồ dàn trận thanh toán nhau vì tình

(Kiến Thức) - Do cùng thích một nữ nhân viên quán hát, hai đối tượng cầm đầu các nhóm côn đồ đã hẹn nhau để hỗn chiến. Rất may lực lượng công an đã nắm được thông tin vụ việc và huy động lực lượng để khống chế.