Đắk Lắk: Bắt tạm giam đối tượng dâm ô bé gái

Ngày 3/4/2019, một lãnh đạo VKSND huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Thiện Thập (42 tuổi), ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Ảnh minh họa

Đối tượng Trương Thiện Thập khai ban đầu vào ngày 2/3/2010, cháu Phạm Th.Ng. (SN 6/12/2004), ở xã Ea Phê, bị thiểu năng trí tuệ đến cơ sở mộc của Trương Thiện Thập ở bên cạnh nhà xin ớt và bị người đàn ông này sàm sỡ, hứa sẽ cho 20.000 đồng. Tiếp đến ngày 4/3/2019, khi Trương Thiện Thập đang sờ soạng Ng. ngay tại nhà Ng. thì bị mẹ Ng. phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Tại cơ quan công an, Trương Thiện Thập thừa nhận hành vi của mình nhưng chiều cùng ngày Công an huyện Krông Pắk đã cho người này về nhà.