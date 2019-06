Đại tướng Tô Lâm: Làm giả xăng gây nhiễu loạn thị trường, rất nguy hiểm

Sáng 7/6, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm đã trao đổi với báo chí một số thông tin về vụ làm giả xăng quy mô lớn liên quan đại gia Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng đang thu hút sự chú ý của dư luận.



Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, vụ việc do công an địa phương tiến hành, từ chỗ phát hiện ra nhiều quan hệ kinh tế bất thường, công an đã tập trung xác minh nguồn hàng hóa và làm rõ mối nghi vấn tại sao lại có sự bất thường về giá cả như vậy.

"Xăng dầu là một mặt hàng thuộc lĩnh vực kinh tế kỹ thuật khá phức tạp, đòi hỏi đội ngũ công an phải tìm hiểu kỹ lưỡng mới đưa ra được kết luận. Và đây mới chỉ là những kết quả bước đầu", Đại tướng Tô Lâm nói và cho rằng, việc làm giả xăng, làm nhiễu loạn thị trường xăng dầu là "rất nguy hiểm” vì ảnh hưởng nguồn cung năng lượng.

Đường dây buôn xăng giả bị triệt phá.

“Từ trước tới nay có hiện tượng vẫn làm nhiều người thắc mắc là tại sao xe máy, ô tô đang đi trên đường thì bốc cháy, rồi máy móc động cơ hỏng? Qua vụ này, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm được nhiều vấn đề khác”, Bộ trưởng Tô Lâm nói và cho biết thêm, kiểu làm ăn phi pháp dạng này rất phức tạp và cần phải tiếp tục điều tra làm rõ.

Nói về việc 24 cửa hàng lấy nguồn xăng giả của đại gia Trịnh Sướng để kinh doanh, Đại tướng Tô Lâm cho biết đang tiếp tục được cơ quan công an tỉnh Đắc Nông điều tra làm rõ.

"Những cửa hàng này móc nối, thông đồng buôn bán xăng giả hay vô tình không biết sẽ được cơ quan chức năng làm rõ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc, vi phạm pháp luật tới đâu sẽ tiếp tục điều tra, nghiên cứu tới đó”, Đại tướng Tô Lâm nói.

Trước đó, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả có quy mô đặc biệt lớn trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố như Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng... với các phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra với quy mô rất lớn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động phạm tội tinh vi tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để triệt phá đường dây trên, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập Ban Chuyên án do Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Trưởng Ban Chuyên án và phân công các thành viên gồm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, cùng lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Đối tượng Trịnh Sướng.

Từ ngày 28/5 đến ngày 02/6/2019, Ban Chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, đồng loạt triệt phá đường dây sản xuất, mua bán xăng giả nói trên. Khám xét khẩn cấp 06 địa điểm thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, lực lượng Công an đã bắt quả tang 04 nhóm đối tượng do Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Nguyễn Thị Thu Hòa cầm đầu đang có hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong Chuyên án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã có hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu, thực hiện hành vi pha trộn dung môi vào xăng kém chất lượng cộng thêm chất kích RON, chất tạo màu để tạo ra xăng E5 RON 92 và RON 95 giả, bán trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố với số lượng đặc biệt lớn và diễn ra trong thời gian dài, thu lợi bất chính hơn trăm tỷ đồng.

Đến nay, lực lượng Công an đã thu giữ 3.264.281 lít dung dịch các loại (gồm 2.183.604 lít hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả; 432.474 lít dung môi chưa pha; 250.000 lít dung dịch...); 03 tàu thủy; 06 xe ô tô (xe bồn); 05 máy bơm, 50kg chất tạo màu và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội. Các mẫu xăng trong quá trình lực lượng Công an tiến hành điều tra đều cho kết quả giám định là “có chất lượng không phù hợp quy định tại QCVN 01:2015/BKHCN... xăng không đạt chất lượng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và có thể gây hỏng động cơ”...

“Từ trước tới nay có hiện tượng vẫn làm nhiều người thắc mắc là tại sao xe máy, ô tô đang đi trên đường thì bốc cháy, rồi máy móc động cơ hỏng? Qua vụ này, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm được nhiều vấn đề khác”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố 23 bị can, trong đó ra lệnh bắt 22 bị can để tạm giam và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 01 bị can theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phê chuẩn. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi pha trộn dung môi tạo thành xăng giả trong một thời gian dài, đã bán ra thị trường gần 19,5 triệu lít xăng giả. Bước đầu xác định, các đối tượng đã thu lời bất chính khoảng 135 tỷ đồng.

Hiện, lãnh đạo Bộ Công an đang chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Nông và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ tập trung đấu tranh mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.