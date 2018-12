"Đại chiến" trong ký túc xá, nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong

Can ngăn các bạn đánh nhau nhưng lại bị đánh, nam sinh lớp 10 ở Quảng Nam tức giận cầm vật nhọn đâm vào hông xương sườn khiến học sinh này tử vong sau đó.

Trường THPT Nam Trà My (Quảng Nam). Ảnh CTV

Ngày 28/12, Công an huyện Nam Trà My xác nhận vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị đâm tử vong tại ký túc Trường THPT Nam Trà My.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 27/12, tại phòng số 18 ký túc Trường THPT Nam Trà My, em Thái Viết B. (lớp 11/3, trú thôn 1, xã Trà Dơn) và Hồ Văn T. (lớp 12/4, trú thôn 7, xã Trà Cang) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Khi thấy B. và T. đánh nhau, Đặng Xuân H. (lớp 10/3, trú thôn 4, xã Trà Mai) vào can ngăn thì bị Tuấn đánh chảy máu mũi. Lúc sau, B. và T. tiếp tục to tiếng và đánh nhau. Thấy vậy, H. và một số bạn khác trong phòng vào can ngăn nhưng tiếp tục bị T. dùng khúc thanh giường gãy đánh trúng nên H. tức giận dùng vật nhọn bằng kính đâm vào hông xương sườn T.

T. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra điều tra làm rõ.