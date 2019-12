Vì đâu “giang hồ” TP.HCM xua quân về Bến Tre hỗn chiến?

Thông tin mới nhất vụ hàng trăm đối tượng “giang hồ”đàn em một “đại ca” cộm cán ở TP HCM mang theo hung khí tập trung về huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) để đòi nợ cờ bạc, lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ một số đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.



Trong số các đối tượng trên, lực lượng hức năng cũng đã xử phạt hành chính 30 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, ngày 25/12, nhận được thông tin hai nhóm giang hồ với số lượng lớn đối tượng sẽ thanh toán nhau vào lúc 20h cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an huyện Châu Thành tiến hành chốt chặn trên QL57B, QL 60 thuộc địa bàn xã An Khánh, huyện Châu Thành để kiểm tra hành chính 7 xe ôtô có biển số ngoài tỉnh có biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 7 xe có 7 gậy bóng chày, 22 dao tự chế, 2 dao bấm, 3 cây rựa, 15 tuýp sắt, 5 cây xẻng, 1 cây chĩa và 70 nam, nữ, trong đó có 30 người dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan công an, theo lời khai các đối tượng, việc gần trăm đối tượng mang theo hung khí về Bến Tre là theo điều động của một “đại ca” ở TP. HCM để tìm thanh toán với nhóm “giang hồ” ở tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, khi đến điệm hẹn ở xã An Khánh, huyện Châu Thành thì nhóm “giang hồ” Bến Tre đã rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, trước đó, trong nhóm giang “giang hồ” Bến Tre có người đã chơi cờ bạc thua một người trong nhóm “giang hồ” TP HCM số tiền hơn 1 tỷ đồng nhưng không chịu trả.

Hiện lực lượng chức năng công an tỉnh Bến Tre vẫn đang làm việc với các đối tượng để điều tra về hành sử dụng hung khí, tụ tập đông người với mục đích đánh nhau, xử lý theo quy định của pháp luật.