Chi tiết dự án HQC Nha Trang của địa ốc Hoàng Quân bị điều tra

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo và đề nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ cho công an vụ Công ty CP Tư vấn- thương mại - dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (gọi tắt là Công ty Hoàng Quân) không bàn giao căn hộ cho người mua tại dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang.

Dự án HQC Nha Trang có quy mô hơn 1.000 căn hộ nhà ở xã hội cùng 7 khu thương mại dịch vụ với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện, hoàn thành dự án trong 2 năm, từ quý IV/2014 đến quý IV/2016. Tuy nhiên, tính đến tháng 10/2018, dự án đã chậm tiến độ so với chấp thuận đầu tư từ UBND tỉnh.

Mới đây, chủ đầu tư lại tiếp tục hứa và dự kiến đến cuối tháng 7 mới thi công hoàn thành toàn bộ công trình và bàn giao nhà, đưa công trình vào sử dụng trong tháng 9.

Dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang bị đề nghị chuyển cơ quan điều tra vì chậm tiến độ. Ảnh: Cafeland.

Theo công văn gửi Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM hồi tháng 1/2019 để giải trình những thông tin báo chí phản ánh về dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang , Công ty Hoàng Quân cho biết trong quá trình thực hiện dự án, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn tới việc tiến độ xây dựng dự án bị ảnh hưởng.



Một trong những lý do khiến dự án bàn giao chậm tiến độ là do trong thời gian thi công, năm 2016-2017 có các đợt thiên tai nặng nề làm ảnh hưởng đến các tuyến giao thông vận chuyển vật tư từ miền Bắc vào dự án. Do đó việc cung cấp vật tư phục vụ thi công dự án bị ngưng trệ, không được cung câp xuyên suốt, kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án so với kế hoạch của chủ đầu tư.

Cũng theo Công ty Hoàng Quân, vào giai đoạn thi công dự án HQC Nha Trang, nguồn cung cấp vật tư tăng giá đột biến. Điều này dẫn tới Chủ đầu tư phải thi công cầm chừng và tìm giải pháp thương lượng với các nhà cung cấp.

Khách hàng đến văn phòng làm việc của Công ty Hoàng Quân tại TP Nha Trang ăn ở, sinh hoạt để gây áp lực giao nhà. Ảnh: Plo.

Theo phản ánh của Pháp luật TP HCM, bức xúc vì chủ đầu tư liên tục thất hứa giao nhà, từ ngày 20/4 đến nay, hơn 20 hộ gia đình là khách hàng mua căn hộ tại dự án HQC Nha Trang đã “chiếm” văn phòng làm việc của chi nhánh Công ty Hoàng Quân tại TP Nha Trang để ăn ở, sinh hoạt, gây áp lực chủ đầu tư phải giao nhà.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Xây dựng cũng đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng cùng các cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang.

Bộ đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án; đồng thời xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật (nếu có) theo thẩm quyền, báo cáo kết quả kiểm tra, biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm về Bộ.