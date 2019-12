Hải Dương: Thưởng tết cao nhất 950 triệu thuộc về nhân viên doanh nghiệp nhựa

Trao đổi với PV Kiến Thức sáng 31/12, ông Vũ Hồng Khiêm, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương cho biết, thời điểm này đã có gần 200 doanh nghiệp gửi báo cáo thưởng Tết Canh Tý 2020 về Sở.



Theo đó, mức bình quân của các doanh nghiệp là 5,4 triệu đồng/người, tăng 1 triệu đồng/người so với năm trước .

Mức thưởng tết cao nhất được ghi nhận tại thời điểm này thuộc về một nhân viên đang làm việc tại Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát với số tiền 950 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất 100.000/người thuộc một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Một nhân viên Công ty Nhựa An Phát được thưởng tết 950 triệu đồng.

Được biết, nhân viên Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát được thưởng Tết Nguyên đán Canh Ttý 2020 với mức 950 triệu đồng cũng là nhân viên được doanh nghiệp này thưởng tết 900 triệu đồng vào tết năm 2019.

Ngoài ra cũng Tết Nguyên đán 2019, doanh nghiệp này năm nay còn ký hợp đồng hơn 30 tỷ đồng mua 45 ôtô và 25 xe máy để thưởng tết cho các nhân viên xuất sắc.

Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát cũng là doanh nghiệp thưởng tết cao nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong 4 năm qua.

Trước đó vào năm 2018, công ty này cũng có mức thưởng Tết rất cao , gần 800 triệu đồng/người và Tết Đinh Dậu 2017 thì mức thưởng cao nhất tại tỉnh Hải Dương là 700 triệu đồng, cũng thuộc về một nhân viên đang làm việc tại Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm công ty nhựa An Phát.

Công ty Cổ phần Nhựa và môi trường xanh An Phát (An Phát Plastic) là thành viên của Tập đoàn An Phát Holdings. Đầu năm 2019, doanh nghiệp này cũng là nơi đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên đến tham quan và tìm hiểu và cùng trao đổi các kinh nghiệm phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình kinh tế tư nhân mà An Phát đang phát triển mạnh tại Việt Nam hiện nay.