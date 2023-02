Đà Nẵng: Khám xét khẩn 2 TT Đăng kiểm xe cơ giới trong đêm

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua quá trình điều tra thông tin các sai phạm liên quan đến hoạt động đăng kiểm trên địa bàn Đà Nẵng, đơn vị đã phát hiện một số cá nhân làm việc tại 2 trung tâm đăng kiểm 4301S (số 25 Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu) và 4302S (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) đã nhận hối lộ để cấp phép cải tạo xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Cơ quan công an khám xét tại trung tâm đăng kiểm trong đêm 9/2.

Cơ quan Công an đã đấu tranh và bước đầu đã xác định được hành vi sai phạm của một số cá nhân có liên quan và đang tiến hành các bước tố tụng theo quy định pháp luật.

Trước đó, chiều ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ khẩn cấp đối với ông N.T. (Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4305D, thuộc Công ty TNHH 4305D (số 10 Tú Mỡ, Hòa An, quận Cẩm Lệ) về hành vi nhận hối lộ,

Ngoài ra, công an đã tạm giữ khẩn cấp một đối tượng về hành vi môi giới hối lộ và triệu tập làm việc nhiều đối tượng có liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

