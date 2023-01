Đến Hội An, đừng bỏ qua nhiều trải nghiệm ở làng gốm Thanh Hà

Nằm bên dòng sông Thu Bồn thanh bình, làng gốm Thanh Hà với hơn 500 năm hình thành và phát triển đã làm nên tên tuổi một vùng đất. Với bàn tay tài hoa và tấm lòng nhiệt thành, những nghệ nhân tâm huyết nơi đây đang ngày đêm miệt mài thổi hồn cho đất. Đến làng gốm Thanh Hà, du khách không chỉ được hoà mình trong không gian làng quê mộc mạc, thanh bình mà còn có những trải nghiệm độc đáo. Tự tay tạo nên các sản phẩm gốm của riêng mình là một trải nghiệm được nhiều du khách đặc biệt yêu thích. Các nghệ nhân làng gốm tận tình hướng dẫn du khách điều khiển đôi tay phối hợp nhịp nhàng với bàn xoay để tạo nên những sản phẩm đẹp, sắc nét. Điểm nhấn đặc biệt của làng gốm hơn 500 năm tuổi chính là công viên gốm lớn nhất Việt Nam - Công viên đất nung Thanh Hà. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Hội An, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan mỗi ngày. Những tác phẩm gốm tinh xảo, những công trình kiến trúc nổi tiếng được mô phỏng ấn tượng, độc đáo tụ hội về đây. Từ Khuê Văn Các - biểu tượng của thủ đô Hà Nội... ...đến Bến Nhà Rồng, di tích lịch sử mang đậm dấu chân Bác. Từ Tử Cấm Thành, hay còn gọi là Cố Cung, ở trung tâm của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc... ...đến những cung điện nguy nga, tráng lệ - biểu tượng của nước Nga xinh đẹp. Từ Kim Tự Tháp - một trong những công trình kiến trúc cổ đại của nền văn minh Ai Cập cổ đại. ...đến Nhà hát Opera, biểu tượng nổi tiếng của thành phố Sydney và cả nước Úc với kiến trúc độc đáo. Các mô hình thu nhỏ bằng chất liệu đất nung đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của công viên độc đáo này. Rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của Việt Nam và kỳ quan trên thế giới đã được các nghệ nhân tài hoa tái hiện lại một cách đầy sinh động. Ở đây còn có cả một khu vườn tượng của các danh nhân bằng đất nung. Từ thi sĩ Bùi Giáng.... ...đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sản phẩm gốm nơi đây được nặn bằng đất sét lấy từ ven bờ sông Thu Bồn và tạo màu bằng ngọn lửa lò. Công viên còn trưng bày và triển lãm các sản phẩm gốm Thanh Hà và các sản phẩm của một số làng nghề khác. Nhiều tác phẩm độc đáo, được sắp đặt đơn giản nhưng ấn tượng. Công viên đất nung Thanh Hà được xem là nơi trưng bày gốm có quy mô lớn nhất cả nước. Không chỉ có những con hẻm nhỏ với bức tường nhuốm màu rêu phong, những ngôi nhà cổ với giàn hoa giấy đong đưa theo gió và những đêm phố Hội lung linh trong ánh đèn lồng đủ màu sắc, Hội An còn có một bảo tàng gốm độc nhất Việt Nam đang chờ bạn khám phá. >>> Mời độc giả xem thêm video Lớp học tiếng Nhật miễn phí tại phố cổ Hội An (Nguồn: VTV24)

