Thăm làng lụa Hội An, cùng khám phá nghề ươm tơ dệt lụa

Làng lụa là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Hội An, nằm cách trung tâm phố cổ khoảng 1 km. Xưởng dệt Cửu Diễn, nơi tái hiện một cách chân thực nhất về nghề ươm tơ dệt lụa xứ Quảng với lịch sử hơn 300 năm. Ngay phía trước Xưởng dệt là cây dâu Chămpa hơn trăm năm tuổi, được mang từ vùng đất Quế Sơn về Làng lụa vào năm 2012. Trong bộ sưu tập các cây dâu ở Làng lụa Hội An còn có cây dâu do Tổng Giám đốc UNESCO trồng lưu niệm. Quy trình trồng dâu - nuôi tằm - ươm tơ - dệt lụa của đất Quảng được tái hiện chân thực nơi đây. Du khách sẽ được tìm hiểu về cách nuôi và chăm sóc những con tằm, hái lá cho tằm ăn và chờ đợi để tằm tự quấn kén và thu hoạch chúng. Kén tằm sau khi thu hoạch sẽ được đun liên tục trong nước sôi 80 độ để những sợi tơ mềm mại và dẻo dai hơn. Sợi tơ lớn được tạo thành bởi nhiều sợi kén nhỏ. Công đoạn kéo tơ yêu cầu người thợ phải có kinh nghiệm và tính kiên nhẫn cao. Ươm tơ chuẩn thì mới có thể dệt ra tấm lụa tốt. Tơ lụa được gắn từng sợi lên khung và bắt đầu quy trình dệt lụa. Tại Làng lụa Hội An hiện nay vẫn còn lưu giữ và bảo tồn những khung dệt từ xa xưa của người Chămpa. Điểm dừng chân cuối cùng là nhà trưng bày những sản phẩm được làm từ lụa. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều sản phẩm lụa với nhiều màu sắc và kiểu dáng đa dạng. Chúng đều được làm nên bởi những người thợ tài hoa của Làng lụa Hội An. Cùng với nhiều ngành nghề thủ công truyền thống khác bên dòng Thu Bồn, nghề ươm tơ, dệt lụa đã góp phần tô điểm thêm bản sắc văn hóa của xứ Quảng nói chung và Hội An nói riêng. >>> Mời độc giả xem thêm video Nông dân Hội An thấp thỏm tìm đầu ra cho quất tết (Nguồn: VTV TSTC)

