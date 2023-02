Tết Nguyên tiêu, đường hoa xuân Đà Nẵng vẫn “hot rần rần“

Đường hoa Tết Đà Nẵng nằm bên bờ sông Hàn trải dài từ cầu Trần Thị Lý đến cầu sông Hàn. Từ khi chính thức mở cửa đón khách vào ngày 19/1 (28 Tết) đến nay, đường hoa đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến du xuân, chụp ảnh. Theo kế hoạch, đến hết ngày 31/1/2023, các điểm trang trí hoa phục vụ Tết sẽ được các đơn vị thi công tháo dỡ và hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng cho thành phố. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu thưởng lãm, chụp ảnh của người dân và du khách vẫn còn rất lớn nên Đà Nẵng thống nhất kéo dài thời gian hoạt động của các "vườn" hoa xuân thêm 10 ngày. Tết Nguyên tiêu, "vườn" hoa xuân Đà Nẵng vẫn rực rỡ sắc màu. Ngàn hoa khoe sắc nổi bật cả một vùng trung tâm thành phố. Với chủ đề "Hội tụ và phát triển", đường hoa Tết tại Đà Nẵng trải dài ở bờ Tây sông Hàn với 9 vị trí. Được biết, đường hoa được đầu tư khoảng 14,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Gần 100.000 chậu hoa gồm nhiều chủng loại hoa khác nhau từ các nhà vườn khắp nơi trong cả nước tạo nên đường hoa ấn tượng này. Cung đường rực rỡ hoa đào trở thành điểm check in không thể bỏ qua của du khách. Khung cảnh lãng mạn, nên thơ ngỡ như trong các câu truyện cổ tích... Năm 2023 là năm Quý Mão, ở nhiều vị trí của đường hoa là dàn linh vật mèo với đủ mọi sắc thái hình thù. Các mô hình mèo với vô vàn biểu cảm độc đáo, ngộ nghĩnh...khiến du khách, nhất là các bé thích thú. Cả đàn mèo tung tăng chạy nhảy, vui đùa giữa "vườn" hoa. Những linh vật mèo ngộ nghĩnh này dự kiến sẽ được tặng lại cho các trường mầm non vùng nông thôn của huyện Hòa Vang. Dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, đường hoa Tết Đà Nẵng ngoài việc phục vụ cho người dân đón tết, vui xuân, còn thu hút rất nhiều khách du lịch đến chụp ảnh, trải nghiệm Tết Nguyên đán của Việt Nam. Đây cũng là thời điểm du lịch Đà Nẵng khởi sắc, đón hàng nghìn lượt khách đến với thành phố. Mời quý độc giả xem video: Chị Lê Thị Thu, chủ vườn hoa ở Xuân Quan (Hưng Yên) chia sẻ về giá cả các loại hoa Tết năm nay. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.

