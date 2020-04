Đà Nẵng: 2 chiến sĩ công an hi sinh khi truy bắt nhóm đua xe cướp giật trong đêm

Tối 2/4/2020 tại Đà Nẵng, sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc một nhóm thanh niên đua xe trái phép, có hành vi cướp giật, Đại úy tên Tuấn (SN 1979) và một chiến sĩ là Trung sĩ T. (SN 1997) được Ban Chỉ huy đơn vị đồng ý triển khai nhiệm vụ. Hiện trường vây bắt các đối tượng đua xe trái phép và có hành vi cướp giật tài sản rất liều lĩnh, manh động tại TP Đà Nẵng.

Các đồng chí công an dùng xe đặc chủng tiến hành truy bắt các đối tượng. Khi đến đoạn đường gần cầu Mân Quang (đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Đại úy Tuấn và Trung sĩ T. tử vong. Đến 22 giờ 30, lực lượng Công an đã bắt được một trong số 8 đối tượng và đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại.

Công an quận Sơn Trà và lực lượng công an các đơn vị của Đà Nẵng ngay sau đó cũng tổ chức truy đuổi ngăn chặn và bắt các đối tượng. Các lực lượng Công an, Viện Kiểm sát các cấp đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Video hiện trường truy bắt nhóm đua xe cướp giật khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh.

Trước đó, lúc 21h Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã có mặt ở hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra và các công tác khác liên quan đến 2 cán bộ chiến sĩ hy sinh.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết"Các đối tượng đua xe trái phép và có hành vi cướp giật tài sản rất liều lĩnh, manh động. Các cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm, quyết liệt để ngăn chặn, truy bắt. Thật đáng tiếc khi hai đồng chí hy sinh. Toàn thể lực lượng Công an Đà Nẵng, gia đình thân nhân quá đau xót, tiếc nuối”.