Dân mạng xót xa Đà Nẵng không một bóng người giữa mùa dịch Covid-19

Đà Nẵng không chỉ là một trong những trung tâm du lịch sầm uất nhất nhì Việt Nam và được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất thế giới. Tuy nhiên, mới đây tài khoản trên mạng xã hội Facebook chia sẻ về những hình ảnh đô thị này vắng vẻ giữa mùa dịch Covid-19 gây chú ý dân tình. Trong ảnh, thành viên trên đã chụp lại những địa điểm vô cùng nổi tiếng ở Đà Nẵng như tòa nhà VTV thành phố, đại lộ Võ Nguyên Giáp hay Cầu Rồng ngày thường đông đúc, tấp nập nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giờ đây chỉ còn lại sự vắng vẻ, đìu hưu. Theo chia sẻ của chủ bức ảnh Đà Nẵng vắng vẻ vì dịch Covid-19 cho biết, thời gian chụp là khoảng 20h tối. Nếu như ngày thường thì thời điểm đó các con phố của thành phố bên sông Hàn cực nhộn nhịp nhưng do lo ngại dịch nên nó trở nên vô cùng đìu hiu. Theo nhiều dân mạng, đây là hình ảnh hoàn toàn xa lạ về một thành phố du lịch vốn nổi tiếng thu hút nhiều khách trong nước lẫn quốc tế hàng năm tại Việt Nam. Nỗi lo về tình trạng ngành du lịch của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 chưa bao giờ nguôi ngoai. Đặc biệt khi chứng kiến hình ảnh Đà Nẵng vắng vẻ đến vậy. Mỗi năm, thành phố Đà Nẵng được ghi nhận đón tiếp gần 9 triệu lượt khách, trong đó có gần 4 triệu khách quốc tế và hơn 5 triệu khách nội địa. Tình hình đường phố vắng người qua lại không chỉ xảy ra ở Đà Nẵng mà những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Chia sẻ dưới những bức ảnh Đà Nẵng vắng vẻ mùa dịch Covid-19, nhiều dân mạng để lại bình luận như: "Hà Nội cũng không kém Đà Nẵng đâu", "Đà Nẵng cố lên. Buồn một chút cũng được nhưng an toàn là điều mong chờ của tất cả mọi người", "20h mà vắng tanh hơn chùa Bà Đanh, Nhớ lúc Đà Nẵng về đêm nhộn nhịp ghê". Dù tình trạng du lịch đáng lo ngại nhưng điều này chứng tỏ sự cảnh giác phòng chống dịch bệnh của người dân Việt Nam là tín hiệu đáng mừng. Trước sự diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19 trên thế giới, việc người dân hạn chế ra đường và tụ tập những nơi đông người sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh không đáng có. Clip Cập nhật Covid-19: Số ca tử vong ở Ý vượt ngưỡng 1.000 - Nguồn: VTC Now

