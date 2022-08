Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ bị phạt 7 năm 6 tháng tù

Ngày 14/8, TAND Hà Nội đưa ra phán quyết đối với cựu đại tá Phùng Anh Lê (55 tuổi, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) và 3 thuộc cấp trong vụ thả nghi phạm vụ cướp tài sản xảy ra tháng 9/2016.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đức Châu (49 tuổi - cựu đội trưởng Cảnh sát hình sự bị tuyên phạt 10 tháng 28 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam), trả tự do tại tòa. Vũ Công Ngọc (42 tuổi - cựu Đội phó Đội Cảnh sát hình sự) lĩnh 6 tháng tù treo, còn bị cáo Lê Đình Trung (45 tuổi - cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) lĩnh 4 tháng 12 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam).

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2016, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ thụ lý vụ việc anh Nguyễn Công Thành tố giác bị một nhóm người lạ mặt bắt giữ trái pháp luật, đánh gây thương tích. Sau khi được cấp dưới báo cáo, ông Phùng Anh Lê, khi đó là trưởng Công an quận, đã giao Phó trưởng công an quận Phạm Quý Hải và đội cảnh sát hình sự xác minh, cử cán bộ đến công an phường Yên Phụ giải quyết theo đơn tố giác.

Sau khi xác minh, đội cảnh sát hình sự Công an quận xác định Nguyễn Hữu Tài (29 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó, Nguyễn Hữu Tài cũng đến Công an quận Tây Hồ đầu thú. Điều tra viên của đội hình sự đã đề xuất tạm giữ Tài để điều tra và bắt các nghi phạm liên quan. Sau khi bị can Ngọc và Châu đề xuất, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ Phạm Quý Hải đã ký duyệt đề xuất và ký quyết định tạm giữ nghi phạm Tài về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Tối 22/9, nghi phạm Tài bị đưa vào nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ.

Tiếp đó, người nhà của Tài đã nhờ Phùng Văn Bảy (SN 1973, trú tại huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) là người nhà của Phùng Anh Lê, để nhờ Trưởng Công an quận Tây Hồ giúp đỡ. Sau đó, bị can Phùng Anh Lê đã thông báo gia đình Tài chuẩn bị 110 triệu đồng để hòa giải với bị hại. Tiếp đó, người nhà của gia đình Tài đã mang tiền cho ông Bảy và ông Bảy đã đến phòng làm việc đưa cho bị can Phùng Anh Lê, đặt tiền lên bàn làm việc và nhờ giúp hòa giải.

Sau khi nhận tiền từ ông Phùng Văn Bảy, bị can Lê gọi điện thoại cho thuộc cấp yêu cầu mang tài liệu xuống xem xét. Thời điểm này, bị can Lê cho rằng chứng cứ tạm giữ Tài còn yếu nên đã ra chỉ đạo thả nghi phạm này. Phùng Anh Lê đã chỉ đạo Nguyễn Đức Châu gọi Vũ Công Ngọc mang hồ sơ đến báo cáo Lê việc tạm giữ Tài, sau đó Lê chỉ đạo Lê Đình Trung bàn giao Tài cho Vũ Công Ngọc để tha cho về không có căn cứ, không có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự.

Bị can Ngọc lúc đó cho rằng có đủ căn cứ xác định Tài có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cần thiết phải tạm giữ hình sự để làm rõ. Tuy nhiên, bị can Lê vẫn chỉ đạo Ngọc tiếp tục thực hiện theo "lệnh" thả người. Cũng theo kết luận, khoảng 0h30 ngày 23/9, Ngọc cùng một số cán bộ đội hình sự đến đưa Tài ra khỏi nhà tạm giữ. Ngay trong đêm, nghi phạm Tài được thả khỏi nhà tạm giữ và cho về nhà.

Đầu năm 2021, Công an TP Hà Nội phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hữu Tài chưa bị xử lý, đã tiến hành xác minh, điều tra. Ngày 22/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tài cùng đồng phạm về tội "Cướp tài sản". Cuối tháng 4/2021, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài 24 tháng tù, các đồng phạm khác từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Châu khai đã nhiều lần đề xuất lãnh đạo đội để xin ý kiến Phùng Anh Lê tiếp tục xác minh. Tuy nhiên, ông Lê không đồng ý cho làm và chỉ đạo "cho chúng nó hòa giải, rút đơn". Từ chỉ đạo của nguyên trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê, các cán bộ Công an quận Tây Hồ đã để Tài và bị hại hòa giải, thống nhất bồi thường cho bị hại 15 triệu đồng.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra, bị can Phùng Anh Lê ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội, phủ nhận toàn bộ sự việc, đổ lỗi cho cấp dưới và người liên quan, chủ động tạo ra các chứng cứ không đúng sự thật khách quan nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trên cơ sở các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập hoàn toàn khách quan, phù hợp diễn biến sự việc, phù hợp với động cơ mục đích phạm tội của các bị can và người liên quan, đủ căn cứ khẳng định Phùng Anh Lê đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác chủ động gợi ý nhận hối lộ số tiền 110 triệu đồng. Trong khi đó, 3 thuộc cấp của Phùng Anh Lê thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.