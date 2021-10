Vụ án Phùng Anh Lê được nhắc trong báo cáo gửi Quốc hội

Báo cáo gửi Quốc hội của Viện trưởng VKSND Tối cao dẫn chứng vụ “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù” xảy ra tại quận Tây Hồ, Công an TP. Hà Nội.

Trong báo cáo gửi Quốc hội ngày 23/10, Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết, năm 2021, VKSND Tối cao xác định công tác điều tra tội phạm của Cơ quan điều tra của Viện này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành, qua đó kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý những vi phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Viện trưởng Lê Minh Trí.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tiếp nhận 2.480 thông tin về tội phạm, giảm 40 thông tin; đã xử lý, giải quyết gần 95% trong số này. Cơ quan này cũng thụ lý giải quyết 141 nguồn tin về tội phạm; đã giải quyết 131 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đạt tỷ lệ gần 93%... Tỷ lệ này vượt yêu cầu của Quốc hội, qua đó, đã khởi tố điều tra nhiều vụ án tham nhũng và xâm phạm hoạt động tư pháp được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình.

Báo cáo của Viện trưởng VKSND Tối cao dẫn chứng 2 vụ “Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc” xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) và tại Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình); 2 vụ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TAND cấp cao tại TP. HCM và tại huyện Mê Linh (TP. Hà Nội); vụ “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù” xảy ra tại quận Tây Hồ, Công an TP. Hà Nội…

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã thụ lý điều tra 46 vụ/61 bị can, trong đó có 24 vụ/30 bị can về tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp (chiếm hơn 52%); đã xử lý, giải quyết 33 vụ/40 bị can, đạt tỷ lệ gần 72%.

Thông qua công tác điều tra, ban hành 82 kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp xử lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm, các kiến nghị đều được tiếp thu, thực hiện nghiêm…

“Năm 2021, hoạt động điều tra, xác minh của Cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, công tác điều tra tội phạm của VKSND tối cao đã đạt nhiều kết quả tích cực; đã phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án được dư luận đồng tình, đánh giá cao”- báo cáo Viện trưởng VKSND Tối cao nhận định và cho rằng những tồn tại của năm 2020 đã được khắc phục triệt để.

“Hoạt động điều tra đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai và cơ bản hoàn thành, vượt các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội”- báo cao nêu.

“Ủy ban Tư pháp nhận thấy năm 2021, công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cơ bản bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật, đạt một số kết quả tích cực”- báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp nhận định.

Cơ quan thẩm tra cũng chia sẻ với nhiều khó khăn của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao do tính chất đặc thù, phức tạp của nhiệm vụ, đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19 kéo dài trong các năm 2020, 2021.

“Tuy nhiên, dư luận cử tri còn nhiều băn khoăn, cho rằng số vụ án được khởi tố, điều tra vẫn chưa phản ánh đúng tình hình vi phạm, tiêu cực trong hoạt động tư pháp”- cơ quan thẩm tra nêu và đề nghị VKSND Tối cao cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao trong thời gian tới.

