Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng cùng 17 người bị truy tố khung hình phạt cao nhất

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng 3813 truy tố 54 bị can trong vụ án chuyến bay giải cứu về các tội danh đưa, nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



25 cá nhân nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng

Theo cáo trạng, khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của một số bộ, ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly.

Thực hiện chủ trương này, trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương, từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2022, 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ 164,8 tỷ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại 10,4 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đối diện với án tử hình.

23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ 226,7 tỷ đồng; 4 cá nhân môi giới hối lộ 74,4 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng.

Trong số các bị can nhận hối lộ, cáo trạng nêu rõ, bị can Phạm Trung Kiên, nguyên Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 253 lần với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng;

Bị can Vũ Anh Tuấn, nguyên Phó trưởng phòng tham mưu, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an nhận hối lộ 49 lần số tiền 27,3 tỷ đồng;

Bị can Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao nhận hối lộ 32 lần, số tiền 25 tỷ đồng;

Bị can Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận hối lộ 37 lần, tổng số tiền 21,5 tỷ đồng;

Bị can Đỗ Hoàng Tùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự nhận hối lộ 38 lần, hơn 12,3 tỷ đồng;

Bị can Vũ Sỹ Cường, nguyên cán bộ Phòng Tham mưu Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an nhận hối lộ 7 lần, 9,3 tỷ đồng;

Bị can Trần Văn Dự, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an nhận hối lộ 7,6 tỷ đồng;

Bị can Trần Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận hối lộ 9 lần, 5 tỷ đồng;

Bị can Nguyễn Quang Linh, nguyên trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ nhận hối lộ 5 lần, 4,2 tỷ đồng;

Bị can Nguyễn Tiến Thân, nguyên chuyên viên Vụ QHQT Văn phòng Chính phủ nhận hối lộ 8 lần, 3,6 tỷ đồng;

Bị can Nguyễn Thanh Hải, nguyên Vụ trưởng Vụ QHQT Văn phòng Chính phủ nhận 8 lần, 3,6 tỷ đồng;

Bị can Nguyễn Mai Anh, nguyên chuyên viên, Vụ QHQT Văn phòng Chính phủ nhận hối lộ 3 lần, 3 tỷ đồng;

Bị can Nguyễn Hồng Hà, nguyên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản nhận hối lộ 2 lần, 2 tỷ đồng.

Bị can Chử Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận hối lộ 7 lần, hơn 2 tỷ đồng;

Các bị can Vũ Hồng Quang, nguyên Phó trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam nhận hối lộ 1,97 tỷ đồng; bị can Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản nhận 1,84 tỷ; bị can Lê Tuấn Anh, nguyên Chánh văn phòng Cục Lãnh sự nhận 1,78 tỷ đồng; Bị can Ngô Quang Tuấn, nguyên chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ GTVT nhận 1,8 tỷ đồng…

18 người bị truy tố đến khung tử hình

Trong vụ án trên, có 18 người bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình gồm Phạm Trung Kiên, Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh, Chử Xuân Dũng, Vũ Hồng Nam, Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Văn Dự và 11 người khác.

4 bị can bị truy tố do Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Trần Việt Thái (cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia) và 3 cán bộ đơn vị này là Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Linh, Đặng Minh Phương.

29 bị can còn lại bị truy tố về một trong các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Trần Thị Hà Liên, lao động tự do, bị truy nã về tội Môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, trong số những người bị truy tố có 4 cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ, 13 người thuộc Bộ Ngoại giao, 4 người thuộc Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, 3 bị can thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, 2 cá nhân là cựu công an. Những bị can còn lại thuộc UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp và người trung gian.

Về những hành vi tách ra để tiếp tục điều tra xử lý ở giai đoạn 2: Đối với Trần Thị Hà Liên bị khởi tố về tội môi giới hối lộ, do bị can bỏ trốn chưa bắt được nên CQĐT đã ra quyết định truy nã, tách hồ sơ để điều tra, xử lý sau.Đối với một số đối tượng khác trong vụ án có dấu hiệu vi phạm, tội phạm, CQĐT Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án.

Theo cáo trạng, tháng 4/2020, Covid-19 lan rộng trên toàn thế giới, nhu cầu về nước của công dân Việt Nam ở nước ngoài không ngừng tăng, ban đầu là hơn 10.000 người nhưng sau mỗi tháng con số tăng thành hàng chục nghìn người.

Sau khi giải cứu 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) về Việt Nam vào tháng 3/2020, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tháng 4/2020, Chính phủ cho phép thực hiện các chuyến bay giải cứu. Trên cơ sở đó, Tổ công tác 5 Bộ (Ngoại giao, Y tế, GTVT, Công an, Quốc phòng) được thành lập để thực hiện tổ chức chuyến bay combo đưa công dân hồi hương.

Thực hiện chủ trương nêu trên, các cơ quan chức năng đã cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay đưa trên 200.000 người dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Quá trình triển khai đã có sự chồng chéo, không rõ ràng về thẩm quyền. Từ đó, các bị can và những cá nhân có thẩm quyền ở các Bộ, ngành đã gây khó khăn, nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp tổ chức chuyến bay, tạo cơ chế xin cho buộc doanh nghiệp phải nâng giá vé máy bay và các chi phí phát sinh khác để bôi trơn, đưa hối lộ.

Theo Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án bị coi là đặc biệt nghiêm trọng, khi lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid 19, vì mục đích lợi nhuận, vụ lợi cá nhân, bất chấp các quy định của pháp luật, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.