Loạt cựu quan chức nhận hối lộ số tiền “khủng” vụ chuyến bay giải cứu

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận hối lộ 21,5 tỷ: Ông Tô Anh Dũng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, có nhiệm vụ phê duyệt tổ chức kế hoạch chuyến bay trên cơ sở đề xuất của Cục Lãnh sự để gửi thành viên trong tổ công tác 5 bộ xin ý kiến. Ông Dũng đã chỉ đạo cấp dưới đưa doanh nghiệp thân quen vào danh sách "chuyến bay combo" tham gia chiến dịch "chuyến bay giải cứu" và đã nhận hối lộ 21,5 tỷ của đại diện các doanh nghiệp. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng: Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam bị cáo buộc trong quá trình làm Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao và nhận hối lộ 60.000 USD và 450 triệu đồng (tương đương tổng số tiền 1,8 tỷ đồng) để giúp Công ty Nhật Minh bán vé máy bay và nơi ở tại khách sạn lưu trú cho 6 chuyến bay đưa công nhân từ Nhật Bản về Việt Nam. Ông Nam đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận. Ông Nguyễn Quang Linh, Cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng: Ông Linh đã lợi dụng vị trí công tác của mình là trợ lý của ông Phạm Bình Minh (khi đó đang là Phó Thủ tướng) để nhận hối lộ và giúp một số công ty được phê duyệt chuyến bay tham gia "chuyến bay giải cứu". Ông Linh bị cáo buộc đã vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc, quy định pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19. Theo cáo buộc, ông Linh đã nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng. Cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế hơn 180 lần nhận hối lộ 42,6 tỷ: Ông Phạm Trung Kiên – khi đang là thư ký của thứ trưởng Bộ Y tế đã có hơn 180 lần nhận hối lộ 42,6 tỷ để trình Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay hoặc người dân được về nước trong dịch COVID-19. Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định nhận hối lộ số tiền lớn nhất trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Cựu Phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng: Ông Chử Xuân Dũng với vai trò là Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, được giao nhiệm vụ giải quyết công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Quá trình làm việc, ông Chử Xuân Dũng bị cáo buộc đã nhận hơn 2,05 tỷ đồng từ Lê Thị Ngọc Anh (chuyên viên Phòng Nhà khách Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương) và Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty xây dựng Thái Hòa) để cấp chủ trương cách ly cho 5 doanh nghiệp theo yêu cầu của Ngọc Anh và Tuấn. Gia đình bị can nộp lại 50.000 USD và 600 triệu đồng tiền hưởng lợi bất chính. Cựu Phó chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân 9 lần nhận tiền: Ông Trần Văn Tân được giao làm Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch. Quá trình duyệt, ký chấp thuận cho một số công ty đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam, bị can Tân bị cáo buộc có 9 lần nhận tiền từ các bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng giám đốc Công ty du lịch Bầu trời xanh), Lê Hồng Sơn (Phó tổng giám đốc công ty này). Mục đích để tỉnh cấp chủ trương cho công dân trên các chuyến bay do công ty của Hằng tổ chức được cách ly y tế tại địa phương. Cơ quan công an cáo buộc, ông Tân đã nhận 5 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng. Sau đó, ông Tân cấp chủ trương cho các doanh nghiệp của Hằng đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam trên 56 chuyến bay. Gia đình bị can Tân nộp lại 2 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính. Cựu công an chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng: Bị can Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng Điều tra (thuộc Cục An ninh điều ta, Bộ Công an) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình khi là điều tra viên thụ lý chính vụ án "chuyến bay giải cứu" nhiều lần liên hệ, trao đổi thông tin vụ án cho bị can Nguyễn Anh Tuấn (cựu cán bộ công an) người không có trách nhiệm liên quan trong vụ án. Khi chuyển công tác, lợi dụng chức vụ hiện tại, Hưng nắm được những thông tin liên quan đến vụ án và cung cấp cho bị can Hằng, Tuấn. Hưng sau đó đã nhận 800.000 USD (tương đương gần 19 tỉ đồng) từ Hằng thông qua Tuấn. Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc hành vi này của Hưng đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu Thiếu tướng công an nhận 2,65 triệu USD để "chạy án": Ông Nguyễn Anh Tuấn cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội được xác định đã nhận từ Nguyễn Thị Thanh Hằng tổng số tiền hơn 2,6 triệu USD. Ông Tuấn khai đã đưa cho Hoàng Văn Hưng hơn 2,2 triệu USD để "lo" cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Số tiền 400.000 USD ông Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT xác định chỉ có đủ căn cứ kết luận ông Hoàng Văn Hưng nhận 800.000 USD từ Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua Nguyễn Anh Tuấn. Do đó Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền này. Như vậy Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm hơn 1,8 triệu USD.

