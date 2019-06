Cựu thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành than án rất nghiêm khắc, xin hưởng án treo

Từ trái qua phải là bị cáo Trần Việt Tân (cựu thứ trưởng Bộ Công an) bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V - Tổng cục Tình báo, Bộ Công an), bị cáo Nguyễn Hữu Bách (cựu Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an).