Bị chửi sấp mặt vì “Nàng dâu order”, Quỳnh Kool còn nhận kết đắng

Trong "Nàng dâu order", Quỳnh Kool vào vai kẻ thứ 3. Vào vai quá đạt, Quỳnh Kool trở thành nhân vật nhận nhiều gạch đá nhất phim dù chỉ mới xuất hiện được vài tập. Từ trước khi phim lên sóng, Quỳnh Kool đã "dự đoán": "Phải tự nhận mình là Đắc Kỷ cho vai mới! Mọi người cừ chờ đi!! Cuối năm nhất định sẽ đủ gạch để xây biệt thự rồi". Nguyệt Anh (Quỳnh Kool) cùng với nhân vật bà nội chồng do Minh Vượng thủ vai trở thành cặp đôi đồng minh bị ghét nhất phim. Xuất thân là hotgirl chuyên đóng các series phim hài online, nữ diễn viên sinh năm 1995 gần đây liên tục xuất hiện trong các dự án phim dài hơi được chú ý của VFC như: Quỳnh búp bê, Mẹ ơi bố đâu rồi?, Nàng dâu order... Quỳnh Kool từng nhận không ít gạch đá vì vào vai cô em gái hỗn láo của Lan (Thanh Hương) trong 'Quỳnh búp bê'. Sau vai hotgirl Ly Nguyễn tưng tửng trong 'Mẹ ơi bố đâu rồi?', Quỳnh Kool tiếp tục gây chú ý với vai hồ ly đáng ghét trong "Nàng dâu order". Nhân vật dù mới xuất hiện nhưng khiến người xem bức xúc vì quá trơ trẽn và thủ đoạn. "Tuy là vai diễn của chị có khiến cho người xem bất bình thì chị vẫn cứ diễn như thế nhé, em tin chị sẽ bị ăn gạch nhiều hơn thôi", một khán giả bình luận về vai mới của Quỳnh Kool. Các tập gần đây, khi nhân vật Nguyệt Anh ngày càng lộ mặt, Quỳnh Kool bị phản ứng dữ dội khiến cô phải viết lên trang cá nhân hơn 400 nghìn người theo dõi: "Thôi đừng chửi tôi nữa.... Tôi sai rồi. Đạo diễn anh ơi, em khoá Facebook đây". Đạo diễn Bùi Quốc Việt không những không an ủi diễn viên của mình mà còn hài hước viết: "Đáng đời quân gian ác. Công nhận đáng ghét thật. Yên tâm còn bị chửi nhiều". Còn Quỳnh Kool thì thừa nhận với đạo diễn: "Mặt câng câng thế này em còn muốn vả". Trên trang cá nhân, dù bị nhiều anti fan chỉ trích bằng những từ ngữ nặng nề nhưng hot girl Quỳnh Kool không đáp lại. Cô vẫn thường xuyên đăng những bức hình khoe thân hình nóng bỏng trên trang cá nhân thu hút hàng ngàn lượt like.

