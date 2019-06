Nhan sắc mỹ nhân sở hữu đôi chân 1,15m dài nhất showbiz

Á hậu 1 "Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017" Hoàng Hạnh vừa tiết lộ bản thân cô sở hữu đôi chân dài 1,15m, tức hơn cả siêu mẫu Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến (1,12m). Điều này đồng nghĩa Hoàng Hạnh đang là mỹ nhân có đôi chân dài nhất trong làng mẫu Việt. Sau danh hiệu Á hậu, Hoàng Hạnh tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô cùng người mẫu Lương Gia Huy sẽ trở thành người chơi “Cuộc đua kỳ thú 2019”. Thăm trang cá nhân của Hoàng Hạnh, khán giả không khỏi "bỏng mắt" trước loạt ảnh nóng bỏng của cô. Hiện Hoàng Hạnh khá đắt show làm mẫu tại Sài Thành. Sở hữu chiều cao 1,75m, kỹ năng tạo dáng chuyên nghiệp, cô từng được chọn làm vedette, nàng thơ cho nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế.Người mẫu Hoàng Hạnh từng có khoảng thời gian “vắng bóng” showbiz để chuyên tâm vào công việc kinh doanh riêng, cũng như theo sát tiến độ thi công căn nhà dưới quê mà cô bỏ tiền xây dựng cho bố mẹ. Khi ngôi nhà ở quê hoàn thành, hàng xóm ngỡ ngàng khi biết giá trị lên đến 7 tỷ đồng, rộng 700m2. Nhà Hoàng Hạnh xây cho bố mẹ cũng to nhất xã. Hoàng Hạnh thừa nhận hơn 2 năm cô được bạn trai giúp đỡ vốn để kinh doanh riêng về lĩnh vực làm đẹp. Ngoài ra, cô còn kinh doanh bất động sản nên có thêm thu nhập lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình. Hiện Á hậu quê Nghệ An khẳng định bản thân không phải phụ thuộc vào ai nữa, vì cô có thể tự kiếm được tiền và chi tiêu theo ý mình. “Tôi thấy vui và hạnh phúc vì điều đó. Tôi không muốn dựa dẫm lâu dài vào bạn trai vì lỡ sau này anh ấy không hỗ trợ được nữa tôi sẽ rất bị động, khó làm chủ cuộc sống của mình", cô thẳng thắn. Hoàng Hạnh khéo léo chọn trang phục để tôn chiều cao nổi bật và đôi chân dài 1,15m. Đầm bó sát, thiết kế tối giản là lựa chọn hàng đầu của Hoàng Hạnh khi đi sự kiện. Hoàng Hạnh thay đổi phong cách liên tục để khán giả không nhàm chán. Sắp tới, người đẹp quê Nghệ An sẽ tham gia diễn xuất và học thanh nhạc. Cô mong muốn sẽ có những tác phẩm nghệ thuật chỉn chu gửi đến khán giả yêu mến mình trong thời gian tới. Ngoài các bộ ảnh bikini nóng bỏng, thỉnh thoảng Hoàng Hạnh khoe sắc dịu dàng với áo dài thướt tha. Thời gian gần đây Hoàng Hạnh khá thân thiết với người mẫu điển trai Lương Gia Huy. Nhiều fan còn "đưa đẩy" muốn cả hai trở thành một cặp vì quá đẹp đôi. Song Hoàng Hạnh tiết lộ hiện cô chưa nghĩ đến chuyện tình cảm, mà muốn dành hết thời gian cho nghệ thuật. Trước đó, Hoàng Hạnh khoe 10 huy chương trong sự nghiệp thi đấu võ thuật. Cô học võ Taekwondo từ năm lớp 8, đã lên cấp đai đen 2 đẳng, tham gia thi đấu nhiều giải uy tín như Giải trẻ, giải Ba miền, Giải quốc gia... Cô không ngại thể hiện các tư thế võ Taekwondo khó nhất, đá chân qua đầu đối thủ. Người đẹp tâm sự cô đã giành hết đam mê cho Taekwondo, và cũng đến lúc phải chọn một con đường ổn định và nhẹ nhàng hơn.

