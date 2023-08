Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh nhận tiền “cảm ơn” mua ô tô, BĐS

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Ninh, về các tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Bị can Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh) khi chưa bị khởi tố.

Theo cáo trạng, do quen biết Vũ Liên Oanh từ trước nên đầu năm 2016, khi nắm được chủ trương đầu tư trang thiết bị giáo dục do Sở GD&ĐT Quảng Ninh làm chủ đầu tư, Hoàng Thị Thuý Nga (cựu Chủ tịch NSJ Group) đến gặp Oanh tại Sở, bàn việc để các công ty của Nga trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị giáo dục theo giá do Nga ấn định trước. Đề nghị này được Vũ Liên Oanh đồng ý.