Cựu giám đốc ngân hàng Phú Yên cùng 4 đồng phạm bị khởi tố, bắt giam

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Công, nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV Phú Yên cùng 4 bị can về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Công, nguyên Giám đốc Ngân hàng BIDV Phú Yên về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999).



Bị khởi tố cùng tội danh trên còn có các bị can: Nguyễn Phú Phong, sinh năm 1975, trú khu phố 2, Phường 4, thành phố Tuy Hòa (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1); Võ Hồng Phong, sinh năm 1981, trú thôn Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa - nguyên cán bộ Phòng Quan hệ khách hàng 1, hiện là Giám đốc Phòng giao dịch BIDV huyện Sông Hinh; Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1958, trú 353 Trường Chinh, Phường 7, thành phố Tuy Hòa - nguyên Phó Giám đốc BIDV Phú Yên và Lê Tấn Đức, sinh năm 1976, trú 13A/2 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa - nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro, hiện là Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1.

Bị can Nguyễn Công - cựu Giám đốc Chi nhánh BIDV Phú Yên.

Ngày 26/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thi hành lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can Nguyễn Công, Nguyễn Phú Phong, Võ Hồng Phong.

Ngày 28/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thi hành lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can Nguyễn Văn Tuyến và Lê Tấn Đức.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, thu thập chứng cứ làm rõ hành vi vi phạm của các bị can và đối tượng liên quan trong vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11/4/2017 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng BIDV Phú Yên trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2010.

Do một số nguyên nhân khách quan nên phải đình chỉ điều tra từ giữa tháng 12/2019, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phục hồi điều tra vụ án và khởi tố bị can Nguyễn Công cùng các đồng phạm theo theo khoản 3, điều 179 BLHS năm 1999 thuộc trường hợp phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có khung hình phạt từ 10-20 năm tù.

Kết quả điều tra xác định trong thời gian trên, Ngân hàng BIDV Phú Yên đã ký các Hợp đồng tín dụng cho các tổ chức, cá nhân vay nhưng đã vi phạm một số quy định của pháp luật về cho vay dẫn đến không thu được số nợ hàng chục tỷ đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Kế hoạch kinh hoàng bắn bảo vệ ngân hàng BIDV của gã giám đốc: