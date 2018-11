Cận cảnh khám nhà hai nguyên lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh

Ngày 29/11/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can là Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV; Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh và Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. 4 người này bị bắt vì có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV). Ảnh: 17h30 chiều 29/11, tổ công tác của Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh khám xét nhà ông Kiều Đình Hòa ở số 09, đường Sử Hy Nam, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Cảnh sát nhanh chóng vào phía trong nhà ông Hòa để tiến hành lệnh khám xét. Ảnh: TPO. Thời điểm lực lượng chức năng khám xét thì cổng nhà ông Hòa được khép lại. Ảnh: PLO. Các bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa; Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thị Vân Anh. Ảnh: Khoảng 18h30, cảnh sát rời khỏi nhà ông Hòa, việc khám xét được hoàn tất. Ảnh: TPO. Cũng trong buổi chiều nay, một tổ công tác khác đồng thời tiến hành khám xét tại nhà bà Lê Thị Vân Anh, ở khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Tại thời điểm tổ công tác làm việc người nhà bà Vân Anh được ra vào tự do.

