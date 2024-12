Bắt nhóm đối tượng mang hung khí đi đánh nhau ở Hà Nội

Ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hồi 21h30 ngày 14/12/2024, Tổ 141H của Công an huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường QL2, đường liên xã Tân Dân - Minh Trí, huyện Sóc Sơn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Khi đi đến khu vực thuộc thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, Tổ công tác phát hiện 3 xe máy chở 6 đối tượng cầm theo 03 thanh kiếm đi ngược chiều hướng về QL2. Tổ công tác tiến hành truy đuổi nhóm đối tượng đến địa phận thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân thì bắt giữ được N.M.C (SN 2010) và N.T.S (SN 2007) cùng trú tại Minh Trí, Sóc Sơn.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận mang theo hung khí để đi đánh nhau với một nhóm thanh niên bên huyện Mê Linh, Hà Nội. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ thêm 4 đối tượng bỏ trốn.