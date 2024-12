Nguyên nhân bố đẻ, chú ruột đánh bé gái ở Hải Dương

Sáng 17/12, Công an tỉnh Hải Dương thông tin ban đầu vụ việc nữ sinh bị bố và chú ruột đánh xảy ra tại phường An Lạc (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).



Theo đó, khoảng 18h45 ngày 9/12, tại nhà ông D.V.T (SN 1959, KDC Trại Nẻ, phường An Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), cháu M.A (SN 2007, là cháu ngoại ông T) bị bố đẻ là anh Mạc Văn Huy và chú ruột là Mạc Văn Hưng đánh gây thương tích.

Cháu M.A bị bố đẻ, chú ruột bạo hành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Chí Linh và Công an phường An Lạc đã cử ngay lực lượng xuống hiện trường để điều tra, xác minh nội dung vụ việc.

Bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc phân chia tài sản sau ly hôn giữa anh Mạc Văn Huy với chị Dương Thị Phượng (mẹ đẻ cháu M.A) hiện đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Cháu M.A hiện đang sống cùng với bố. Cho rằng bố đẻ và ông nội là M.V.Đ đã chèn ép mẹ đẻ mình nên vào chiều ngày 9/12, cháu M.A sử dụng tài khoản Zalo nhắn tin chửi bới, xúc phạm ông nội.

Sau khi đọc được tin nhắn mà cháu M.A xúc phạm ông nội, anh Huy rủ em trai là Mạc Văn Hưng (SN 1984) đến nhà ông D.V.T để hỏi rõ sự việc. Tại đây, giữa 2 bố con xảy ra cãi vã, dẫn đến xô sát, anh Huy, anh Hưng dùng tay không tát nhiều cái vào mặt cháu M.A và đưa cháu về nhà ông M.V.Đ.

Nhận được tin báo, Tổ công tác của Công an TP Chí Linh và Công an phường An Lạc đến nhà ông M.V.Đ xác minh, làm rõ vụ việc, thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu xác định hành vi của từng người liên quan.

Các cơ quan chức năng đã trực tiếp làm việc, răn đe, ngăn chặn các đối tượng liên quan, không để xảy ra các mâu thuẫn, sự việc phức tạp tiếp theo. Đồng thời, yêu cầu gia đình đưa cháu M.A đến cơ sở y tế để khám chữa thương tích. Qua khám chữa xác định cháu M.A chỉ bị bầm tím vùng mặt, mi mắt bên trái. Sau khi xảy ra vụ việc, từ ngày 13/12, chị Dương Thị Phượng đã liên tục đăng tải vụ việc cháu M.A bị hành hung trên mạng xã hội và được nhiều trang mạng chia sẻ, đưa tin vụ việc.

Đảng ủy, UBND phường cùng Hội Liên hiệp phụ nữ phường An Lạc, đại diện Trường THPT Trần Phú (nơi cháu M.A đang học) đã đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên cháu M.A.

Đến sáng ngày 13/12, cháu M.A đã ra viện và về nhà ông D.V.T ở. Hiện tại sức khỏe, tinh thần của cháu M.A đã ổn định; anh Mạc Văn Huy, Mạc Văn Hưng đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, cam kết không tái diễn hành vi vi phạm nói trên.

Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh, Công an phường An Lạc làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc. Cơ quan công an đã tổ chức giám định thương tích của cháu M.A để xử lý nghiêm đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

