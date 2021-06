Cựu Công an thử súng bắn chết nam sinh nhận án gì?

Ngày 28/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ cựu Công an bắn chết nam sinh đối với Nguyễn Xuân Tính (SN 1991, trú ở phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội). Tính bị tuyên phạt 30 tháng tù tội "Vô ý làm chết người". Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đức Anh (SN 1999, quê Quảng Ninh).

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo bản án, tháng 10/2020, Tính nhờ người quen mua khẩu súng hơi bắn chim trên mạng xã hội kèm 500 viên đạn chì, với giá hơn 13 triệu đồng. Tối 30/10, khi ngồi uống nước trên phố Võ Văn Dũng, quận Đống Đa, Tính khoe với bạn bè về việc mua được khẩu súng đẹp, sau đó, bị cáo mang vũ khí kèm 3 hộp đạn chì ra quán nước để thử súng.

HĐXX xác định khi Tính siết cò, đạn găm trúng ngực trái anh Nguyễn Đức Anh (22 tuổi, sinh viên đại học) đang chờ bạn gái ở ngôi nhà đối diện nơi cựu trung úy công an thử súng. Phát hiện có người trúng đạn, Tính cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nam sinh viên không qua khỏi. Khuya 30/10, Tính đến Công an quận Đống Đa trình diện.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tính tại phiên tòa.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng giám định và kết luận khẩu súng hơi liên quan vụ án là súng đồ chơi nhưng thuộc danh mục nguy hiểm, bị cấm sử dụng, không phải vũ khí quân dụng. Sau khi vụ án xảy ra, người thân của bị cáo đã khắc phục hậu quả 400 triệu đồng cho phía gia đình nạn nhân.

Tại tòa , Nguyễn Xuân Tính khai bản thân không mâu thuẫn gì với nạn nhân. Bị cáo cho rằng vụ án xảy ra do anh ta nghĩ rằng khẩu súng đã được khóa cò an toàn. Ngoài ra, cựu Công an khai khi hướng súng về ngôi nhà đối diện để ngắm thử, nạn nhân đứng khuất sau các chậu cây cảnh nên bị cáo không thấy.

Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo, HĐXX kết luận hành vi của Nguyễn Xuân Tính đủ cấu thành tội Vô ý làm chết người. Đại diện gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tính và không yêu cầu gì thêm.