Tin nóng ngày 10/10: Bị bắn chết vì đang uống rượu đòi về sớm

1. Bị bắn chết vì đang uống rượu đòi về sớm. Ngày 10/10, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Ái Nhân (SN 1996, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) điều tra về hành vi giết người. Tối ngày 8/10, Nhân tổ chức tiệc rượu tại nhà với 4 người. Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Đang (SN 2003, ngụ cùng xã) nói mệt và xin về sớm, Nhân đã dùng vật giống khẩu súng bắn vào người Đang dẫn đến tử vong. Ảnh: Zing. 2. Tạm giữ 3 người đánh chết ông già 70 tuổi. Ngày 10/10, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu trên đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức khiến ông N.V.O (SN 1950, ngụ Thủ Đức) tử vong để điều tra làm rõ, xử lý. Trước đó, người đàn ông 70 tuổi này ngồi nhậu tại quán nhậu trên đường số 3, phường Trường Thọ thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ngồi bàn kế bên và bị nhóm này đánh hội đồng. Ảnh: CAND 3. Xe tải rơi xuống mương, tài xế thiệt mạng: Vụ tai nạn xảy ra sáng 10/10, tại ngã tư tỉnh lộ 537 thuộc xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Thời điểm đó, người dân phát hiện ô tô tải 3 tấn (chưa rõ danh tính tài xế) mang biển số Thanh Hóa bị rơi xuống mương nước, còn ô tô tải lớn mang biển số Nghệ An nằm trên tỉnh lộ 537.Vụ tai nạn khiến tài xế ôtô tải 3 tấn bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguồn: Zing. 4. Chủ tịch và kế toán ngân sách xã bị bắt vì “rút ruột” công quỹ tiêu xài. Ngày 10/10, Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội “Tham ô tài sản” đối với ông Sô Bá Dựng, Chủ tịch UBND xã Phước Tân và kế toán trưởng ngân sách xã Phan Trường Giang. Hành vi bất chấp pháp luật khi "rút ruột" công quỹ hàng trăm triệu đồng để tiêu xài của hai cán bộ xã trên bị phát lộ sau một cuộc thanh tra công tác quản lý, thu chi tài chính ngân sách xã Phước Tân giai đoạn 2017-2019. 5. 16 đối tượng đá gà qua mạng trong quán café. Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa phối hợp triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng Internet tại Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an huyện U Minh chia làm nhiều mũi, tiến hành bắt quả tang vụ đá gà ăn tiền qua mạng Internet tại quán cà phê Ngọc Anh (ấp 4, xã Khánh Hội, huyện U Minh). Tại hiện trường, 16 đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền qua mạng Internet bị lập biên bản quả tang. Cảnh sát tạm giữ 20 ĐTDĐ, gần 80 triệu đồng tiền mặt. 6. Phát hiện cơ sở tái chế găng tay y tế bằng chất tẩy rửa. Đội Cảnh sát kinh tế Công An Quận 12, TP.HCM phối hợp với Đội quản lý thị trường vừa kiểm tra, phát hiện một cơ sở tái chế găng tay y tế bằng chất tẩy rửa tại địa chỉ 43/46/74 Đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1 tấn găng tay y tế đã qua sử dụng chưa được tẩy rửa, thậm chí nhiều găng tay còn dính máu. Ảnh: VTV 7.Hiếp dâm con riêng 14 tuổi của vợ hờ đến có thai. Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng gây ra vụ việc là Nguyễn Ngọc (55 tuổi, ngụ thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Ngọc thừa nhận nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với em H. và đã bị Công an huyện Hàm Thuận Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam. 8. Thi thể nam thanh niên ven QL32 với nhiều vết đâm trên người. Ngày 10/10, Chủ tịch xã Sơn Lương (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết, khoảng hơn 17h15 ngày 9/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân, phát hiện thi thể một thanh niên nằm ở ven Quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn thôn Dõng. Thi thể trong tư thế nằm ngửa, vẫn mặc quần áo, đầu đội mũ bảo hiểm, vùng bụng có nhiều vết đâm và cổ có vết cắt. Danh tính nạn nhân được xác định là Giàng A L. (SN 1999, trú tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). 9. Thanh niên sát hại cô gái rồi giấu xác trong nhà hoang. Ngày 10/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đang tiến hành di lý nghi phạm Phan Thanh Tâm, kẻ giết cô gái rồi giấu xác trong căn nhà hoang từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Phan Thanh Tâm đã đến Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú và bước đầu khai nhận sát hại nạn nhân Võ Thị H. (SN 2002, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) trong trạng thái bị kích động do ngáo đá. 10. Người phụ nữ cướp 2 tỷ đồng ở Chi nhánh ngân hàng Techcombank. Khoảng 11h trưa 10/10, một phụ nữ đi vào Chi nhánh ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, TP HCM. Sau đó, người phụ nữ này bất ngờ dùng hung khí mang theo để uy hiếp, rồi yêu cầu đưa tiền, bỏ vào ba lô. Ngay sau đó, người phụ nữ chạy ra ngoài, leo lên taxi nhanh chóng tẩu thoát. Số tiền bị cướp khoảng 2 tỷ đồng.Chiều 10/10, một nguồn tin cho biết nữ nghi can cướp 2 tỷ tại chi nhánh Techcombank ở TP.HCM trên đường Trương Vĩnh Ký thuộc quận Tân Phú, TP.HCM đã bị bắt. Danh tính người này chưa được tiết lộ. Video sát hại người tình vì bị từ chối yêu. Nguồn: HTV7

1. Bị bắn chết vì đang uống rượu đòi về sớm. Ngày 10/10, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Ái Nhân (SN 1996, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) điều tra về hành vi giết người. Tối ngày 8/10, Nhân tổ chức tiệc rượu tại nhà với 4 người. Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Đang (SN 2003, ngụ cùng xã) nói mệt và xin về sớm, Nhân đã dùng vật giống khẩu súng bắn vào người Đang dẫn đến tử vong. Ảnh: Zing. 2. Tạm giữ 3 người đánh chết ông già 70 tuổi. Ngày 10/10, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu trên đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức khiến ông N.V.O (SN 1950, ngụ Thủ Đức) tử vong để điều tra làm rõ, xử lý. Trước đó, người đàn ông 70 tuổi này ngồi nhậu tại quán nhậu trên đường số 3, phường Trường Thọ thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ngồi bàn kế bên và bị nhóm này đánh hội đồng. Ảnh: CAND 3. Xe tải rơi xuống mương, tài xế thiệt mạng: Vụ tai nạn xảy ra sáng 10/10, tại ngã tư tỉnh lộ 537 thuộc xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Thời điểm đó, người dân phát hiện ô tô tải 3 tấn (chưa rõ danh tính tài xế) mang biển số Thanh Hóa bị rơi xuống mương nước, còn ô tô tải lớn mang biển số Nghệ An nằm trên tỉnh lộ 537.Vụ tai nạn khiến tài xế ôtô tải 3 tấn bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguồn: Zing. 4. Chủ tịch và kế toán ngân sách xã bị bắt vì “rút ruột” công quỹ tiêu xài. Ngày 10/10, Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội “Tham ô tài sản” đối với ông Sô Bá Dựng, Chủ tịch UBND xã Phước Tân và kế toán trưởng ngân sách xã Phan Trường Giang. Hành vi bất chấp pháp luật khi "rút ruột" công quỹ hàng trăm triệu đồng để tiêu xài của hai cán bộ xã trên bị phát lộ sau một cuộc thanh tra công tác quản lý, thu chi tài chính ngân sách xã Phước Tân giai đoạn 2017-2019. 5. 16 đối tượng đá gà qua mạng trong quán café. Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa phối hợp triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng Internet tại Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an huyện U Minh chia làm nhiều mũi, tiến hành bắt quả tang vụ đá gà ăn tiền qua mạng Internet tại quán cà phê Ngọc Anh (ấp 4, xã Khánh Hội, huyện U Minh). Tại hiện trường, 16 đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền qua mạng Internet bị lập biên bản quả tang. Cảnh sát tạm giữ 20 ĐTDĐ, gần 80 triệu đồng tiền mặt. 6. Phát hiện cơ sở tái chế găng tay y tế bằng chất tẩy rửa. Đội Cảnh sát kinh tế Công An Quận 12, TP.HCM phối hợp với Đội quản lý thị trường vừa kiểm tra, phát hiện một cơ sở tái chế găng tay y tế bằng chất tẩy rửa tại địa chỉ 43/46/74 Đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1 tấn găng tay y tế đã qua sử dụng chưa được tẩy rửa, thậm chí nhiều găng tay còn dính máu. Ảnh: VTV 7.Hiếp dâm con riêng 14 tuổi của vợ hờ đến có thai. Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng gây ra vụ việc là Nguyễn Ngọc (55 tuổi, ngụ thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Ngọc thừa nhận nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với em H. và đã bị Công an huyện Hàm Thuận Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam. 8. Thi thể nam thanh niên ven QL32 với nhiều vết đâm trên người. Ngày 10/10, Chủ tịch xã Sơn Lương (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết, khoảng hơn 17h15 ngày 9/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân, phát hiện thi thể một thanh niên nằm ở ven Quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn thôn Dõng. Thi thể trong tư thế nằm ngửa, vẫn mặc quần áo, đầu đội mũ bảo hiểm, vùng bụng có nhiều vết đâm và cổ có vết cắt. Danh tính nạn nhân được xác định là Giàng A L. (SN 1999, trú tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). 9. Thanh niên sát hại cô gái rồi giấu xác trong nhà hoang. Ngày 10/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đang tiến hành di lý nghi phạm Phan Thanh Tâm, kẻ giết cô gái rồi giấu xác trong căn nhà hoang từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Phan Thanh Tâm đã đến Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú và bước đầu khai nhận sát hại nạn nhân Võ Thị H. (SN 2002, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) trong trạng thái bị kích động do ngáo đá. 10. Người phụ nữ cướp 2 tỷ đồng ở Chi nhánh ngân hàng Techcombank. Khoảng 11h trưa 10/10, một phụ nữ đi vào Chi nhánh ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, TP HCM. Sau đó, người phụ nữ này bất ngờ dùng hung khí mang theo để uy hiếp, rồi yêu cầu đưa tiền, bỏ vào ba lô. Ngay sau đó, người phụ nữ chạy ra ngoài, leo lên taxi nhanh chóng tẩu thoát. Số tiền bị cướp khoảng 2 tỷ đồng. Chiều 10/10, một nguồn tin cho biết nữ nghi can cướp 2 tỷ tại chi nhánh Techcombank ở TP.HCM trên đường Trương Vĩnh Ký thuộc quận Tân Phú, TP.HCM đã bị bắt. Danh tính người này chưa được tiết lộ. Video sát hại người tình vì bị từ chối yêu. Nguồn: HTV7