Cư dân Galaxy 9 nói gì việc khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh?

chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, quận 4, TP HCM ngay sau khi nghe tin cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với án cựu Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng vì hành vi dâm ô bé gái. Sau hơn 20 ngày xảy ra vụ việc, cư dân chung cư Galaxy 9 luôn trông chờ sự xử lý nghiêm minh về hành vi có dấu hiệu dâm ô của cựu Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng

“Suốt hơn 20 ngày sau khi vụ việc xảy ra và phanh phui trước dư luận, tôi và hầu hết cư dân ở chung cư này trông chờ cơ quan chức năng khởi tố vụ án để điều tra vụ dâm ô trẻ em này.

Ngay khi nghe tin cơ quan CSĐT Công an quận 4 khổi tố vụ án, khởi tố bị can, cư dân chung cư Galaxy 9 bày tỏ sự đồng tình. Người dân trông chờ sự xử lý nghiêm minh của pháp luật. Cư dân theo dõi việc khởi tố đối tượng từ cơ quan chức năng. Chúng tôi không rành về chứng cứ cụ thể như thế nào, nhưng những gì thể hiện rõ đến từng chi tiết qua camera ghi lại hành động ôm hôn, sờ soạng bé gái đang trong tình huống bé vô cùng sợ sệt đã nói lên sự dâm ô của người đàn ông này”, cô L., một cư dân sống tại chung cư, chia sẻ.

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015. Nhiều cư dân bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, Công an… từ trung ương đến địa phương và kết quả đối tượng đã bị khởi tố đã nói lên sự chỉ đạo quyết liệt đó.

“Sau 3 ngày tập thể cư dân đồng loạt ký đơn gởi các ngành chức yêu cầu nhanh chóng khởi tố vụ án cựu Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Năng dâm ô bé gái, chiều nay thông tin cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng khiến cư dân rất đồng tình, chúng tôi chờ đợi sự xét xử nghiêm minh của pháp luật để những người đã và sẽ giống ông Linh không còn có những hành động gây ố uế như thế này nữa”, ông Thái, cư dân tại Galaxy 9, bày tỏ.

Theo thông tin từ Công an TP HCM và Viện KSND TP HCM cho biết, chiều 21/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi , theo Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015.