Bé gái gần 3 tuổi ở Sài Gòn nghi bị ông lão 70 tuổi xâm hại

Ngày 20/4, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tiếp nhận lời cầu cứu từ gia đình bé Lan (gần 3 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) về việc con họ bị ông lão hơn 70 tuổi xâm hại.

Theo chị Mai (mẹ của bé), sáng 15/4, chị tắm rửa cho con gái thì thấy con gái bình thường, không hề có biểu hiện gì lạ. Khoảng 16h, bé chạy ra ngoài chơi trước hẻm của dãy nhà trọ.

Một giờ sau, Lan chạy về nhà rồi lên cơn sốt cao và liên tục nói đau vùng kín. Chị Mai kiểm tra thì thấy vùng kín của bé bị tấy đỏ, trầy nhẹ.

Đến chiều 16/4, anh Tuấn (chồng chị Mai) trở về nhà nghe vợ kể lại nên hỏi con gái. Lan liên tục nói với cha "con bị đau" rồi chỉ tay vào bộ phận sinh dục.

Hỏi thêm con, bé kể bị ông Bảy (hơn 70 tuổi) sờ vào vùng kín rồi cho kẹo. Sau đó, bé đi cùng cha mẹ và chỉ vào căn nhà gần cuối của dãy nhà hàng xóm kề cận. Lúc này, anh Tuấn cùng vợ lên Công an xã Phú Xuân trình báo.

Vì đã khuya nên cơ quan này hẹn anh chị đến vào sáng hôm sau. Ngày 17/4, anh chị đưa con gái lên khai báo. Công an huyện Nhà Bè có mặt để lấy lời khai. Ông Bảy cũng được mời lên làm việc.

"Sau khi lấy thông tin thì các anh công an nói lý do vụ việc con tôi khó dễ để tôi chọn lựa có tiếp tục tố cáo không. Khi vợ chồng tôi nhất quyết làm rõ sự việc để bảo vệ con gái thì mãi đến chiều, công an mới đưa con tôi đi giám định", anh Tuấn kể.

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Nhà Bè xác nhận đã tiếp nhận vụ việc, hiện đã cho bé Lan đi giám định pháp y và đang chờ kết quả.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em) cho biết đang phối hợp với Chi hội phụ nữ của địa phương cùng với các cơ quan chức năng để hỗ trợ gia đình bé làm rõ vụ việc.

"Chứng cứ trong các vụ án như thế này rất ít, đáng lẽ cơ quan điều tra cần nhanh chóng đưa bé đi giám định chứ không phải chần chừ từ sáng đến chiều. Trong khi ông Nguyễn Hữu Linh chưa bị khởi tố thì chi hội lại tiếp nhận thêm nhiều vụ các bé bị xâm hại . Cháu Lan còn quá nhỏ, chỉ chưa được 3 tuổi, chúng tôi sẽ cùng với gia đình, chi hội hỗ trợ để làm rõ vụ việc", bà Nữ nói.