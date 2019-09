Công ty Rạng Đông thừa nhận bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân

Rút thông tin vượt ngưỡng 30 lần?

Trước đó, Bộ TN&MT thông tin về kết quả quan trắc chất lượng môi trường sau vụ cháy tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có nêu rõ: Nếu so sánh với các tiêu chuẩn khuyến cáo của WHO và châu Âu, Mỹ và Canada thì trong khoảng từ hàng rào đến khoảng cách 200m, các mẫu hấp thụ thủy ngân đều có giá trị nằm trong ngưỡng khuyến cáo của WHO và châu Âu (ngưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe con người tại khu vực đô thị). Các điểm quan trắc không khí trong khuôn viên công ty phía trước khu cháy (trạm ôxy) và trong nhà kho bị cháy có giá trị thủy ngân trong môi trường không khí cao vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO và ATSDR (Mỹ) từ 10 đến 30 lần (ngưỡng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người).

Tuy nhiên, những thông tin này hiện đã không còn trên bản tin ở mục thông báo của cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT, mà chỉ còn thông tin liên quan đến đối chiếu quy chuẩn Việt Nam và khuyến cáo tham khảo tiêu chuẩn WHO.