Cháy công ty Rạng Đông: 82 người bị nhiễm độc thủy ngân ở mức cho phép

Từ sáng 30/8, Trung tâm chống độc đã tiếp nhận, khám, tư vấn cho các nạn nhân bao gồm những người đã tiếp cận (phơi nhiễm) với thủy ngân.

Đến nay, trên 100 người đã được làm xét nghiệm thủy ngân máu tại đây, trong đó, một số người được lấy nước tiểu 24 giờ để xét nghiệm thủy ngân, kèm theo một số xét nghiệm khác như: Công thức máu, urea, creatinin, men gan, bilirubin, điện tim, một số được chụp X-quang phổi và khí máu động mạch, methemoglobin (metHb), carboxyhemoglobin (HbCO).

Các triệu chứng nhiễm độc thủy ngân khác nhau tùy thuộc dạng ngộ độc, khoảng thời gian, cường độ tiếp xúc và một vài điều kiện cơ thể. Nếu hít phải thủy ngân, thường có triệu chứng bệnh phổi nặng cấp tính.

Triệu chứng đầu tiên là sốt do khói kim loại gồm sốt, ớn lạnh, thở khó. Những biểu hiện khác gồm: viêm miệng, lơ mơ, co giật, nôn và viêm ruột. Những biểu hiện này thường dịu đi trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên, trong một số tình huống diễn tiến nặng hơn gây phù phổi cấp, suy hô hấp và tử vong. Còn ngộ độc mãn do hít thủy ngân gây viêm lợi, run giật tay và rối loạn tâm thần kinh.