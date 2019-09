Dân đổ đi khám sau thông tin rò rỉ thủy ngân vụ cháy Công ty Rạng Đông

Được biết, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã tổ chức chương trình khám miễn phí cho người dân trong vùng ảnh hưởng bởi vụ cháy công ty Rạng Đông diễn ra tại Trạm Y tế phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu từ sáng 6/9, và kéo dài trong 1 tuần. Ngay đầu giờ sáng nay, rất đông người dân khu vực phường Thượng Đình, Hạ Đình đã đến khám sức khỏe. Người dân đến khám được đo huyết áp, hướng dẫn điền các thông tin về sức khỏe kể từ thời điểm xảy ra vụ cháy ở Công ty Rạng Đông Nhiều người cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy, thì họ có cùng chung 1 triệu chứng đó là đau rát cổ họng, khó thở. Mỗi 1 người dân đến đây trước tiên phải hoàn thành thủ tục về hồ sơ quan lý sức khỏe cá nhân sau đó mới được các bác sĩ khám, xét nghiệm. Người dân tỏ ra khá lo lắng sau thông tin thủy ngân nhà máy Rạng Đông bị rò rỉ. Ông Võ Tuấn Nhân - thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) cho biết, theo tính toán có khoảng 15,1 - 27,2 kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường và ảnh hưởng trong phạm vi 500m nên cần có khuyến cáo cho người dân cũng như tẩy độc xung quanh nhà máy. Những bệnh nhân có yêu cầu đi xét nghiệm máu để xác định hàm lượng thủy ngân sẽ được viết giấy giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. So sánh với các tiêu chuẩn khuyến cáo của WHO và châu Âu, Mỹ và Canada cho thấy: Trong khoảng từ hàng rào đến khoảng cách 200m, các mẫu hấp thụ thủy ngân đều có giá trị nằm trong ngưỡng khuyến cáo của WHO và châu Âu (ngưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe con người tại khu vực đô thị). Ngoài điểm khám tại Trạm Y tế phường Hạ Đình, cũng trong sáng nay, quận Thanh Xuân tổ chức một đoàn khám sức khỏe miễn phí khác tại phường Thanh Xuân Trung. Theo Sở Y tế Hà Nội, đợt này, thành phố sẽ tổ chức 5 đoàn khám miễn phí cho người dân ảnh hưởng bởi vụ cháy công ty Rạng Đông. Ở buổi đầu triển khai, 6/9, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà sẽ trực tiếp đi kiểm tra các điểm khám. Toàn cảnh vụ cháy xảy ra tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông. Nguồn: ANTV.

