Công ty CP Vạn Phát Hưng bị xử phạt, UBND TPHCM có liên đới?

Thanh tra TPHCM vừa phát hiện Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng triển khai mua bán, kinh doanh bất động sản sai quy định. Cụ thể, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã kí hợp đồng bán lô A3-05 thuộc dự án Khu dân cư Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM theo hợp đồng ngày 25/8/2020 khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép đủ điều kiện được bán bất động sản hình thành trong tương lai. Và Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng bị áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần, bán nhiều nền đất có móng cọc khi chưa đủ điều kiện cho phép. Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Lê Hoà Bình đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, do ông Trương Thành Nhân, Tổng Giám đốc làm đại diện pháp luật, số tiền 300 triệu đồng và phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản 12 tháng.

Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu năm 2006 và thay đổi bổ sung lần thứ 30 vào cuối năm 2020. Trụ sở chính công ty ở Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dự án Khu dân cư Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM, do chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng thực hiện được UBND TPHCM chấp thuận đầu tư năm 2015 và năm 2018 được UBND huyện Nhà Bè quyết định ban hành quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500. Dự án đã hoàn thiện hệ thống giao thông, cấp thoát nước, đang xây dựng cọc móng lô nhà ở thấp tầng có diện tích sàn xây dựng trên 500m2…

Các dự án tại quận 7, TPHCM của Công ty CP Vạn Phát Hưng.

Khu dân cư Nhơn Đức có diện tích 40ha, gồm khu dân cư 9,3ha và 2 trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao và Tài nguyên Môi trường. Dù được UBND TPHCM giao cho Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng từ năm 2015 nhưng đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, quyết toán đầu tư. Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng công trình trên đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất trên thực địa…

Sai phạm tại một dự án khác theo Kết luận Thanh tra Chính phủ ngày 6/7/2021 cũng liên quan đến Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng là dự án khu dân cư La Casa ở quận 7, TPHCM. Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư đã tự ý thực hiện đền bù trước khi có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư, không lập dự án trình cơ quan thẩm quyền chấp thuận đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Phía UBND TPHCM không thực hiện đánh giá năng lực của nhà đầu tư theo quy định, chưa thực hiện việc kiểm tra, tính toán và truy thu tiền sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch xây dựng 1/500 không đúng với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, cấp phép xây dựng tầng hầm không đúng quy hoạch được phê duyệt.

