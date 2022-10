SCB: “Bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại ngân hàng”

Ngân hàng Nhà nước sẽ đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền tại SCB



Thông tin và tài liệu cung cấp tại cuộc họp báo, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho hay, trong những ngày qua, có những thông tin không tích cực về Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trên mạng xã hội. NHNN cũng đã có thông tin kịp thời trên website NHNN để khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB. Đồng thời cũng sẽ có những giải pháp, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB”, ông Tú nhấn mạnh.

Liên quan đến việc hiện nay có tình trạng nhân viên ngân hàng khác chào mời các khách hàng rút tiền tại SCB để gửi vào ngân hàng mình, ông Tú cho biết, đã có Công điện yêu cầu tất cả Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc các Ngân hàng Thương mại (NHTM), Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để xử lý các trường hợp vi phạm.

“Việc nhân viên NHTM vận động, lôi kéo khách hàng của SCB rút tiền gửi để gửi sang ngân hàng mình là cạnh tranh không lành mạnh, có thể tạo ra sự bất ổn cho SCB lúc này và mất an toàn chung cho hệ thống NHTM”, ông Tú cho hay.

Ông Đào Minh Tú nhấn mạnh, an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những vấn đề rất quan trọng trong nhiều năm qua. NHNN và các bộ ngành chức năng đã có nhiều biện pháp, chính sách để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống các tổ chức tín dụng. Thời gian tới, NHNN đã và sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể, quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung cũng như của SCB; đồng thời có những biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng.

“Chúng tôi cũng mong rằng, những người gửi tiền, những khách hàng vay vốn tại SCB sẽ tiếp tục hợp tác trên tinh thần tích cực, để tạo điều kiện cho sự hoạt động ổn định, liên tục của ngân hàng trong thời gian tới”, ông Tú nhấn mạnh.

SCB khẳng định không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Tại buổi họp báo, ông Hoàng Minh Hoàn - Phó tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Sài Gòn (SCB) khẳng định đã tăng cường lượng tồn quỹ tiền mặt tại tất cả điểm giao dịch để đáp ứng nhu cầu thanh toán và rút tiền chính đáng của người dân. Đồng thời, SCB tăng cường tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo các nhu cầu thanh toán liên ngân hàng.

Bên cạnh đó, với lượng lớn khách đến giao dịch, trong đó có nhiều khách hàng rút số tiền lớn mà không báo trước, SCB đã tăng cường nhân sự để phân luồng khách hàng, đảm bảo an ninh trật tự. "Chúng tôi xin khẳng định đã kiểm soát tình hình, thanh khoản của ngân hàng đang ổn định và sẽ đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền", ông Hoàn nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng Minh Hoàn thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan việc phát hành mua bán trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.

"Về vụ việc này, SCB đã rà soát và khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.", đại diện SCB khẳng định.

Tính đến ngày 30/9, SCB có 4.132 cổ đông, trong đó có 7 cổ đông nước ngoài sở hữu 27,91% vốn điều lệ. Trong số 4.125 cổ đông trong nước có 11 cổ đông tổ chức, chiếm 15,7% vốn điều lệ, các cổ đông còn lại nắm 56,1% vốn điều lệ.

Tại buổi họp báo, ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM khẳng định tiền gửi là tài sản cá nhân của người dân và sẽ được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Còn với người mua trái phiếu, trách nhiệm thanh toán thuộc về công ty phát hành trái phiếu.

Theo ông Tuấn, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng là vấn đề rất quan trọng trong nhiều năm qua. Ngân hàng Nhà nước có nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước và SCB sẽ luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Đồng thời khẳng định: "Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân luôn được đảm bảo".

Trả lời báo chí về tình trạng khách xếp hàng để rút tiền tại SCB, ông Tuấn cho biết hoạt động tiền gửi của người dân là hoạt động bình thường và tiền gửi là tài sản của người dân được đảm bào đầy đủ. "Chúng tôi đề nghị người dân không hoang mang dẫn đến việc rút tiền gửi trước hạn, ảnh hưởng đến quyền lợi về tài sản của mình. Việc chúng ta lo lắng đi rút tiền do thông tin không chính thống hoặc thấy người khác xếp hàng, chúng ta cũng xếp hàng, nên cân nhắc không làm thế nữa", ông Tuấn nói và thông tin Ngân hàng Nhà nước cũng đã có chỉ đạo các ngân hàng cạnh tranh sòng phẳng, các hành vi cạnh tranh không đúng quy định đã được cảnh báo và nhắc nhở.

Trước đó, thông cáo “Thông tin về sai phạm của Công ty An Đông”, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) khẳng định vụ bắt bà Trương Mỹ Lan không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của ngân hàng.

Theo SCB, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã rà soát và khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, việc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB. SCB cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật. Ngân hàng này cũng nhấn mạnh "quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất" và cung cấp số điện thoại để khách hàng liên hệ.

Ngày 8/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, có 3 bị cáo khác là Trương Huệ Vân (sinh năm 1988), Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (sinh năm 1984), Trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương (sinh năm 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian 2018 - 2019.

