Công an tỉnh Lâm Đồng có tân giám đốc và phó giám đốc

Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Trương Minh Đương (46 tuổi, quê Cà Mau), đồng thời bổ nhiệm ông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Ông Đương đã công tác tại Công an tỉnh Lâm Đồng 8 năm nay.

Đại tá Trương Minh Đương (phải) được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Trần Minh Tiến (55 tuổi, quê Hà Nam), Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đến nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Ông Tiến nguyên là Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng từ đầu tháng 3/2021 đến nay. Dịp này, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm thượng tá Bùi Đức Thịnh (thư ký Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ), đến nhận công tác và giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Thượng tá Bùi Đức Thịnh (bên phải) được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.